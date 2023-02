Fonds Covid : Aliou Sané presse le procureur

Aliou Sané, un des membres du collectif « Sunu’y milyaard du ress » est plus que jamais déterminé dans leur combat pour l’application des recommandations de la Cour des comptes sur le rapport fonds forces covid-19. Il a promis que tout sera fait pour que les personnes impliquées soient traduites en justice, lors d’une conférence de presse ce vendredi.

En réponse au ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall qui disait qu’aucun ministre n’ira répondre au procureur », M. Sané a déclaré : « Ça, c’est lui qui le dit et non pas les citoyens sénégalais. On reste plus que jamais déterminé. Il ne faut pas qu’il ait des seconds couteaux. On fera ce qu’il faut pour que toutes les personnes qui sont impliquées puissent être traduites devant la justice. »

Poursuivant, il a affirmé que les Sénégalais sont « déterminés à se battre pour que justice soit faite ». « Sunu’y milyaard du ress est un collectif qui porte le combat du peuple. Le délai qui avait été donné est épuisé. Donc nous ferons tout pour que le Procureur puisse faire son travail et que ce rapport ne connaisse pas le destin de tous les autres qui dorment dans les tiroirs où sous le code du Président de la République », a-t-il déclaré à Pressafrik.