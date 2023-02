La chronique de Kaccoor Bi sur la tension politique au Sénégal

Ils veulent transformer cette terre de paix en un champ de ruines et aussi une vallée de larmes ! Des larmes de sang. Les Sénégalais constituent un seul peuple, mais divisé depuis quelques années en deux camps irréconciliables. Deux camps retranchés. Il y a celui de ceux qui sont au pouvoir et qui se présentent comme étant les meilleurs. Et puis, celui de tous les autres. Les autres ? Des aigris et fossoyeurs de la paix, aventuriers en plus de ne pas du tout aimer leur pays ! Des gens qu’il faut donc châtier.

Tout ce qui est répugnant serait de leur faute. Comme cet idiot qui vient pérorer dans une radio de la place, avec le plus grand sérieux, pour nous balancer que l’opposition est derrière ces garnements qui manifestent contre les programmes scolaires trop chargés. Puisqu’il le dit, il faut le croire. Il ne sait même pas, ce faisant, qu’il use de la vieille ficelle des socialistes alors au pouvoir. On ne se refait pas.

Cette maudite opposition qui est à l’origine de tous nos maux et à qui on ne reconnait même pas le droit de manifester.

L’impressionnant dispositif policier au domicile de son encombrant chef constitue apparemment une belle balafre faite à notre démocratie. On pourrait bien se demander ce qui motivait un tel déploiement pour un procès en diffamation. Interdire à un citoyen de vaquer à ses occupations, il n’y a pas pire violation de ses droits.

Pendant qu’il était assigné à résidence celui qui le poursuivait en « diffamation », lui, était bien évidemment libre de ses mouvements. Il a même pu faire son petit cinéma, pardon sa petite marche avec sa cour de caudataires à la sortie du tribunal. Aucun élément de la police pour leur ordonner de se disperser. Ah, lui, il est du côté des bons et il n’est pas n’importe qui. Il est ministre de la République qui accuse l’autre de menteur et s’offusque qu’on le traite comme tel. Et la même injure que l’autre aurait proférée contre lui pourrait corser son dossier et le rendre inéligible. Elle est belle, notre (in)justice !

C’est donc la guerre des tranchées. Les bons disent qu’ils feront face à ceux qui veulent installer le chaos.

Les fort en gueule du même camp débitent la vieille rengaine éculée du force restera à la loi. Une force qui ne s’exerce que contre les opposants et devient faiblesse lorsqu’il s’agit de faire face aux transporteurs, aux syndicalistes, aux marabouts et autres délinquants. Les brutes qui oseront se dresser contre eux seront punies et châtiées pour l’exemple. Mais il ne faut pas les prendre au mot. A la première déflagration, ils détaleront. Le sale boulot, ce sera aux forces de sécurité de le faire. Et on continue de traiter de pyromane le sage qui alerte sur une probabilité de voir ce charmant pays vivre une guerre civile…

Par Kaccoor Bi, Le Témoin