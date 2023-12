Football : Le programme de la 6ème journée (Le choc DSC-Stade de Mbour)

La 6ème journée de la Ligue 1 de football sera marquée ce samedi 2 décembre, par le duel des extrêmes entre le Dakar Sacré-cœur et le Stade de Mbour. Face aux Mbourois, premiers relégables, les Académiciens tenteront de consolider leur place de leader (11 points) et de tenir à bonne distance son dauphin de Teungueth FC qui le talonne et prêt à le doubler au classement. Les chocs Jaraaf-Génération Foot et Diambars-Teungueth FC ne manqueront pas de piquant et seront déterminant pour une place au podium.

PROGRAMME DE LA 6EME JOURNEE DE LA LIGUE 1 :

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2023

Stade Alassane Djigo

16 h 30 : Dakar Sacré-Cœur / Stade de Mbour

Stade Iba Mar Diop

16 h 30 : Jaraaf-Génération Foot

Stade Lat-Dior

16 h 30 : Diambars-Teungueth FC

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Stade Mawade Wade

16 h 30: Linguère-US Ouakam

Stade Amadou Barry

16 h 30: Guédiawaye-Jamono Fatick

Stade Lat Dior

16 h 30: Sonacos-Casa Sports.

Stade Iba Mar Diop

16H 30 : Us Gorée-As Pikine

