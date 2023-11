Football : le gardien du Zimbabwe retrouvé mort à son domicile

Le gardien de but de l’équipe de football du Zimbabwe est décédé, a annoncé son club ce mercredi. Il a été retrouvé mort à son domicile.

Le monde du football est en deuil. Le club de Supersport (D1 sud-africaine) a annoncé ce mercredi le décès de son ancien gardien, le Zimbabwéen George Chigova.

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de George Chigova. C’était un grand homme, il était aimé par les joueurs actuels, les anciens joueurs et par tout le monde au club. Même si son contrat avec pris fin en juin 2023, il venait régulièrement au stade et à l’entraînement pour soutenir l’équipe. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis, en Afrique du Sud et au Zimbabwe, en ces moments difficiles et très tristes. Que son âme repose en paix », peut-on lire sur le communiqué du SuperSport United.

Gardien international à 8 reprises avec Les Guerriers, Chigova a été retrouvé mort à son domicile en début de semaine.

Les circonstances exactes de son décès n’ont pas encore été déterminées. Le Daily Mail indique qu’il se serait «effondré» à son domicile.

Victime d’une crise cardiaque en juillet, le portier, âgé de 32 ans, avait été écarté des terrains.

Source Cnews