Force-covid-19 : Des Consuls et Diplomates accusés de détourner l’aide alloué à la Diaspora !

Dans la riposte contre le Covid-19, des consuls et diplomates de l’Etat veulent vaille que vaille maintenir une nébuleuse sur le fond alloué à la diaspora.

Dans une situation d’injustice, les humains choisissent généralement soit de ne pas intervenir et de ne rien faire, en baissant la tête et en continuant parce que ça ne les regarde pas, soit d’intervenir, en dénonçant ladite situation ou en essayant de la rectifier et de rétablir la justice autant que possible.

Il me semble que la deuxième catégorie, celle des personnes qui ont tendance à agir devant l’injustice ou du moins à la dénoncer a toujours été minoritaire voire marginalisé dans les sociétés humaines. Pourtant c’est bien grâce à ces personnes et à leurs actions que les sociétés évoluent vers plus de justice et d’équité.

C’est pourquoi, depuis des années nous alertons face aux politiques sociales injustes de nos gouvernants.

Depuis des années nous dénonçons ces pratiques politiciennes sans vergogne.

Depuis des années nous n’avons cessé de mettre à nu la cupidité sans fond et le sentiment total d’impunité de ces politiciens et fonctionnaires de l’État.

La dernière en date,et celle de trop, est cette volonté manifeste de certains consuls et agents diplomatiques de l’Etat de vouloir vaille que vaille maintenir une nébuleuse sur le fond alloué à la diaspora pour la riposte contre le Covid-19.

Pour rappel l’État du Sénégal a mis a disposition des sénégalais de la Diaspora une enveloppe de 12,5 milliards comme fond de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 ( Force- covid-19) pour atténuer les effets dus à la pandémie de la maladie à coronavirus sur l’économie nationale et pour venir en aide aux plus démunis.

Tout porte à croire que certains consuls dans le but de profiter de cette somme crée une multitude de voies et moyens pour décourager les ayants droits pour justement bénéficier de ces fonds.

Oui cet argent qui provient de la sueur de contribuable sénégalais semble être dévié de son principal objectif.

Impensable plus qu’il ne l’est entre factures fictives, rétro-commissions flux financiers suspects, dissuasion des bénéficiaires par des vice de procédures, ces agents diplomatiques ont mis en place une architecture financière sophistiquée pour profiter de ces fonds en laissant en rade encore une nouvelle fois ces milliers de sénégalais dans une condition de vulnérabilité et de précarité incommensurable.

A l’endroit de l’opinion publique, la société civile, les élus de la nation, la diaspora traverse un moment de sidération du aux effets de la pandémie, tout semble gelé pour nos compatriotes dans un jour sans fin pour des personnes qui ne sont ni malades ni soignants.

Et pourtant la crise sociale conséquence inévitable de la crise sanitaire et économique, couve et elle sera terrible pour tous ceux, nombreux, qui n’ont pas de filet de protection.