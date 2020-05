Maître Djibril War : « Sonko et consort son plus corrosifs que le coronavirus »

Le Chef de l’Etat , dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, Covid19, avait annoncé hier d’importantes mesures, notamment l’ouverture des mosquées, des églises pour les prières en nombre limité, l’assouplissement des horaires du couvre -feu, la réouverture des lieux de culte , des jours et heures d’ouverture des marchés, le rapatriement des dépouilles de nos compatriotes décédés à l’étranger du Coronavirus , dans le strict respect scrupuleux des règles sanitaires et d’hygiène. La sortie du leader du parti Pastef, le député Ousmane Sonko, relayée par d’autres, et qui a suscité autant indignation et de consternation, même chez bon nombre de ses partisans et sympathisants ne devrait guère surprendre. On pouvait bien penser à juste raison que la situation dans laquelle cette pandémie Coronavirus a plongé l’humanité entière, devait inviter cet homme pour une fois à un minimum de décence, de tenue ou à défaut de retenue. Mais comme on le dit souvent, l’habitude est une seconde nature. Chassez le naturel. Il reviendra au galop. Comble de cynisme, ce monsieur reprend aujourd’hui sa calculatrice, non pas pour s’adonner à son jeu favori de contredire et de fustiger, chiffres à l’appui le budget de l’Etat et les recettes fiscales. Cette fois, monsieur “l’expert “nous a gratifié d’un jeu peu drôle et fort laborieux, consistant à faire une analyse comparée du nombre de morts du Covid 19 dans des pays africains affectés, de dégager un ratio macabre pour donner le trophée au Sénégal, au titre de champion des pays africains ayant atteint le plus fort taux de décès dans le continent. Quel cynisme! Les cris d’orfraie de ces gens, à titre d’indignation ne sont nullement mus par une préoccupation particulière au sort de leurs compatriotes, face à ce mal pour le moment invincible, malgré les moyens déployés par le Président Macky Sall et le dévouement du corps médical. La mesure tant attendue est saluée aujourd’hui par bon nombre de citoyens. Mais elle a aussi provoqué des délires, diatribes, vociférations de la part du député Sonko et consorts, qui aspirent pourtant à présider un jour aux destinées de leurs concitoyens, avec la réouverture des mosquées et églises pour les prières quotidiennes. Cette forte demande des sénégalais comme celle du rapatriement des dépouilles de nos compatriotes décédés à l’étranger qui avaient suscité des mécontentements et même des révoltes chez bon nombre, étaient pour Sonko et autres enfin le bon combustible qui allait embraser pour de bon le Sénégal, et le rendre ingouvernable , avec la confrontation escomptée entre les forces de l’ordre et les fidèles pour installer le désordre et le chaos. Les scientifiques, par la grâce de Dieu le tout Puissant, par leur génie parviendront bientôt à vaincre ce monstre, tueur silencieux comme ils l’avaient fait dans le passé pour d’autres. Nous le souhaitons bien et plus vite possible. Mais trouveront-ils un jour un remède pour nous préserver contre des bactéries et des virus , notamment une autre maladie plus vicieuse et plus pernicieuse : celle des cœurs corrodés qui consument intérieurement l’être animé de haine viscérale congénitale , de perfidie, de duplicité , de rancœur, de jalousie , de félonie et de méchanceté idiote et qui poursuivra ceux qui en sont atteints dans la tombe, jusqu’au jour du jugement dernier?

Les autorités religieuses, nos illustres Khalifes généraux vers qui ces faux dévots viennent se prosterner à leur pied et à qui il apprend, comble de toupet sa conception de la pratique religieuse en matière de prières obligatoires et surérogatoires, nos frères et sœurs de la diaspora et leur famille vivant au Sénégal, et tous les autres sénégalais sont aujourd’hui édifiés sur la vraie nature de monsieur Ousmane Sonko et autres. L’occasion est ainsi offerte à tous désormais de faire la part des choses dans leur choix entre ceux qui aspirent à être un Chef d’Etat, et les aptitudes les capacités intellectuelles , humanitaires, morales, psychologiques et surtout psychiques ( c’est le cas de notre sujet, psychopathe narcissique et paranoïaque)qu’elles requièrent. Le sens de la conscience et de l’unité nationales pour la paix et la cohésion sociale si précieuses, mais ô combien si fragiles pour un État est un critère très important. Les sénégalais ne devraient alors en aucun cas oublier ces propos d’une extrême gravité de ce pyromane qui déclarait de façon péremptoire lors de l’examen du projet de loi sur l’accord de l’exploitation du Gaz Grand – entre le Sénégal et la Mauritanie: “ Le Sénégal a été lésé parce que plus peuplé que la Mauritanie, il devrait s’adjuger d’office et de façon autoritaire 80 à 90 pour cent des ressources.” L’énergumène venait de dévoiler une fois encore sa carence dans les notions en géologie, notamment la tectonique des plaques qui distribue de façon aléatoire les gisements, sans tenir compte des frontières physiques et de la démographie. La conscience nationale qui est, comme disait un grand homme (Maurice Barrès, la Terre et nos morts) “ la symbiose entre la terre où nous sommes nés et le culte des morts dont nous constituons le prolongement ”sommeille en nous tous, excepté monsieur Sonko et consorts. Pour cause, la doctrine radicale et anti – confrérique de ces gens, chez qui le mort n’existe plus et ne devra laisser aucun souvenir comme les pierres tombales, mausolées détestent les rites funéraires, les zikr et khassaïd qu’ils considèrent comme du paganisme,” bida” et “haram”. C’est ce qui a d’ailleurs expliqué son silence et sa surdité aux nombreuses complaintes de nos compatriotes de la diaspora pour l’enterrement de leurs proches au Sénégal. Ces compatriotes avaient pourtant pour beaucoup contribuer à son ascension et son élection comme député. Fort heureusement ces valeurs érigées en vertus sont constantes chez le Président Macky Sall qui en a toujours fait siennes. Elles inspirent et guident ses actions quotidiennes en toutes situations et en toutes circonstances, au grand bonheur des sénégalais.

Maître Djibril War, Coordonnateur du Regroupement pour le Sursaut Citoyen et Républicain