France : Jordan Bardella appelle à une union «face à Emmanuel Macron»

C’est un appel à une union « face à Emmanuel Macron » qu’a lancé Jordan Bardella. Après une réunion entre Marine Le Pen, Marion Maréchal, le président du Rassemblement national a déclaré que les discussions étaient toujours en cours et que « rien n’a été acté pour l’instant ».

Jordan Bardella a souligné que Marion Maréchal avait « fait preuve durant toute la campagne d’une démarche et d’une attitude constructive à l’égard du Rassemblement national », tout en glissant que cela n’avait « pas été le cas d’Eric Zemmour ».

Marion Maréchal, quant à elle, a exprimé son « souhait ardent » de « trouver le moyen de nous rassembler » avec le Rassemblement national, disant vouloir « en discuter » avec Eric Zemmour, le président de son parti Reconquête !, « pour qu’une décision soit prise ».

Jordan Bardella a également « tendu la main » aux Républicains en disant avoir eu « des discussions » avec certains de leurs cadres, reconnaissant qu’il était « difficile de gagner seul ».

Avec un score de 31,37 % aux élections européennes, la formation d’extrême droite est arrivée en tête des suffrages, ce qui a conduit le président Emmanuel Macron à dissoudre l’Assemblée nationale, et convoquer de nouvelles élections législatives fixées au 30 juin pour le premier tour et au 7 juillet pour le second. Le dépôt des candidatures doit avoir lieu à partir du 12 juin et se terminera le 16, à 18h.

Marine Le Pen a assuré lundi qu’en cas de victoire du Rassemblement national lors des élections législatives anticipées, Jordan Bardella avait vocation à devenir Premier ministre, et non elle, lors d’un entretien sur TF1.

« Depuis des mois, nous travaillons avec Jordan Bardella dans le cadre d’un couple exécutif dans le but de remplir au mieux les fonctions que les Français nous confieraient. Moi, vers la présidence de la République, lui vers Matignon, il n’y a aucune raison de changer cela », a fait valoir la triple candidate malheureuse à l’élection présidentielle.

« Nous avons une chance historique de remettre la France sur les rails. Nous souhaitons rassembler tous les patriotes afin de permettre à Jordan Bardella de défendre le pouvoir d’achat des Français et lutter contre l’insécurité et l’immigration », a ajouté Marine le Pen lors de cet entretien sur TF1.

RFI avec AFP