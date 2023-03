France : Trois arnaqueurs se déguisaient en policiers pour voler

Les trois faux policiers s’en prenaient à des personnes âgées pour leur voler des bijoux ou de l’argent liquide…

Ils avaient pour habitude de se présenter au domicile de personnes âgées déguisés en policiers. Munis d’une fausse carte professionnelle de police, d’un brassard ou d’une casquette, les trois hommes profitaient de la fragilité de leurs interlocuteurs pour s’introduire à leur domicile et leur dérober de l’argent liquide, des bijoux et parfois même des armes. Souvent par ruse, mais parfois aussi par la force. Mercredi soir, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné mercredi soir à cinq ans de prison trois faux policiers.

Les trois prévenus, un père de 55 ans, son fils de 31 ans et un troisième homme de 34 ans, marié à la nièce du premier, ont été reconnus coupables de vols aggravés et de transport d’arme. Ces vols ont été commis entre juillet et octobre 2022 dans diverses communes de Loire-Atlantique comme La Baule, Pornichet, Vertou, Saint-Herblain mais aussi du Maine-et-Loire.

L’avocate « extrêmement choquée »

Tout au long de l’audience, les trois accusés, issus de la communauté des gens du voyage et en détention provisoire depuis le fin novembre 2022, ont fermement nié les faits. Leurs avocats ont pointé les « nombreuses incohérences » de l’enquête et plaidé la relaxe pour la plupart des faits reprochés. « On a voulu faire un dossier d’envergure d’une enquête qui ne concerne qu’un petit nombre de faits », a affirmé Me Gwendoline Tenier, avocate du père et du fils, se disant « extrêmement choquée par la sévérité des réquisitions ». Les trois accusés affichaient respectivement 19, 9 et 20 condamnations sur leur casier judiciaire.

L’une des victimes, une femme âgée de 83 ans, assistait à l’audience. En août 2022, les faux policiers lui avaient arraché du doigt une bague en diamant, l’avaient aspergée d’eau de Cologne et lui avaient dérobé un collier en or. « C’était un choc mais j’ai beaucoup de tristesse pour les personnes dans ce box, dont certaines ne savent ni lire ni écrire. Pourquoi tant de différence entre leur vie et la mienne ? ».

Source20mn