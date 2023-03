Un homme tente de se suicider deux fois…Des lycéens le sauvent deux fois

En Loire-Atlantique, des lycéens sauvent par deux fois un homme qui tentait de se suicider…

Le 27 février, deux lycéens qui participaient à une course d’orientation sur l’île Mouchet sur les bords de Loire à Ancenis ont sauvé par deux fois un homme qui tentait de mettre fin à ses jours, rapporte Presse Océan.

En pleine course, les deux adolescents de 17 ans ont d’abord découvert l’individu pendu à un arbre. Sans se poser de questions, ils ont réagi dans la foulée et réussi à le détacher. Mais alors qu’ils appelaient les secours, l’homme a échappé à leur surveillance et s’est jeté dans la Loire. Les deux jeunes ont alors aussitôt plongé dans l’eau pour porter secours une seconde fois au quadragénaire avant que les pompiers et les gendarmes ne prennent le relais.

Transporté au CHU de Nantes, l’homme a tenu quelques jours plus tard à remercier ses sauveurs. « Je voulais leur dire merci, indique-t-il dans un texte adressé à la rédaction de Presse Océan. Ils ont pris des risques à cause de moi. Aujourd’hui je suis vivant, j’ai pris conscience que ce que je venais de faire était stupide. »

Source 20mn