France : une maman laisse mourir de faim…sa fille

Dans l’Hérault (France), une mère laisse mourir de faim sa fille de 13 ans

Une jeune fille, âgée de 13 ans, est décédée d’une crise cardiaque le 8 août 2020 dans le village de Montblanc, dans l’Hérault.

Le médecin avait alors constaté que la victime ne pesait que 28 kilos pour 1,45 mètre. Elle avait perdu des dents et avait les cheveux arrachés.

L’examen médical a conclu à une mort par crise cardiaque des suites d’une malnutrition et de mauvais traitements.

La mère et le beau-père de la jeune fille ont été interpellés mardi à Mèze, dans l’Hérault, soit neuf mois après les faits.

Ils sont poursuivis pour privation de soins et d’aliments suivie de mort d’une mineure de moins de 15 ans par ascendant et délit de violence sur les deux autres filles de la femme, âgées d’un an et sept ans. Le couple a été écroué.

La sœur aînée a également été interpellée pour ne pas avoir dénoncé les faits. Elle a été libérée sous contrôle judiciaire.

Les 2 autres enfants ont été placés dans des familles d’accueil. Selon Midi Libre, tous les membres de la famille subissaient depuis longtemps des sévices physiques et psychologiques de la part de la mère.

Toujours selon Midi Libre, la grande sœur aurait confié que l’arrivée du beau-père au sein du foyer avait apporté beaucoup de répit au sein de cette famille, malmenée par la mère, qui gérait une onglerie.