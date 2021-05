Gim’s arrête définitivement le…Rap

Gims annonce arrêter définitivement le rap : « Je ne pense plus re-rapper un jour »

Le chanteur-rappeur Gims a annoncé à BFMTV qu’il avait décidé d’arrêter définitivement le rap pour se consacrer à la variété. Dans la réédition d’un de ses anciens albums, il propose à son public dix derniers titres inédits 100% rap. Ses fans pourront retrouver des collaborations avec les rappeurs Nekfeu, SCH et Jul.

« Les Vestiges du Fléau », réédition de l’album de Gims sort ce vendredi 28 mai 2021. Sur cette réédition qui fait la part belle au rap, on peut voir des collaborations avec SCH et Jul (GJS), ou encore Leto et Bosh, Naza (Ca fait mal), Heuss l’Enfoiré, Vald ou encore Kaaris.

L’invité de BFMTV de déclarer qu’il met fin au rap : « Je sais qu’aujourd’hui les gens ne m’attendent pas là-bas. Je ne vais pas refaire un Stade de France avec un album 100% rap (…) Je ne pense plus re-raper un jour, en vérité. Le son avec Nekfeu, c’est mon dernier son. C’est mon dernier couplet rap, il n’y en aura plus », a-t-il lâché.