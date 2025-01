Front social en ébullition…les sénégalais pas contents de Sonko-Diomaye

Les sénégalais sont toujours à l’attente de véritables solutions face à leurs véritables problèmes. Tout le front social est en ébullition. La population est coincée de tous bords. Elle n’a toujours pas encore vu ce que le régime de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko leur a promis. Ce qui a mis certains dans une colère noire. Une situation qui risque d’être désagréable au parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Les solutions du «PROJET» se font toujours désirées. Si 54% des sénégalais ont voté Pastef, c’est pour voir les choses bouger. Mais sur le plan social, ce n’est pas encore le grand rush. Les «gorgorlous» sont étranglés par la cherté des prix. Les denrées alimentaires prennent l’ascenseur. Les dernières à connaître une hausse sont le sucre et l’huile. Malgré les assurances de la CSS (Compagnie Sucrière Sénégalaise), la population est en train de trinquer.

«Le sac de sucre est vendu à 29 500 francs CFA, avec un risque d’atteindre 31 000 francs CFA, si des actions ne sont pas prises rapidement. De même, l’huile (bidon de 20 litres) est actuellement vendue entre 21 500 et 22 000 francs CFA, ce qui rend difficile le respect des prix homologués. Ces hausses impactent directement le pouvoir d’achat des consommateurs et la viabilité des commerçants», avait révélé la Fédération nationale des boutiques pour la modernisation (FNBM). Qui insistait «sur la transparence dans la communication des mesures prises afin de maintenir la confiance entre l’Etat, les commerçants et les consommateurs».

Les prix des matériaux de construction ont aussi connu une hausse de 0,4 % en octobre 2024 par rapport à septembre. Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), cette augmentation est principalement due au renchérissement des matériaux de base, qui ont vu leurs prix grimper de 0,8 % sur la période. Cependant, sur une base annuelle, les prix des matériaux de construction affichent une baisse de 2,2 %, traduisant une dynamique contrastée entre les évolutions mensuelles et annuelles.

Comme si la hausse des prix ne suffisait pas de supplices aux sénégalais, le gouvernement a pris des mesures qui ont mis les conducteurs de motos dans une colère noire. Ces derniers ont dénoncé les décisions prises par le régime pour régulariser leur situation. Un acte louable et sécuritaire qui ne fait pas l’unanimité chez les conducteurs. Certains sont même allés jusqu’à brûler des pneus et déchirer des affiches à l’effigie du duo Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye.

De Kaolack à Dakar, en passant par Ziguinchor et Sédhiou, les conducteurs de motos Jakarta ont fait du bruit. Depuis l’annonce des mesures prises pour leur régularisation, ils sont dans tous leurs états. Ils jugent excessif le processus avec des coûts atteignant parfois plus de 200 000 FCFA uniquement pour le permis de conduire, sans compter les frais de photocopie et de légalisation des documents. Les conducteurs concernés expliquent avoir investi dans ces motos pour créer leurs propres emplois et éviter la migration clandestine. Ils sollicitent maintenant un appui de l’État pour alléger ces formalités onéreuses.

Et si l’Etat maintient le délai fixé, c’est-à-dire les trois mois, beaucoup de conducteurs de moto taxis n’auront pas les papiers nécessaires. Ce qui pourrait augmenter la longue liste des jeunes qui se retrouveront au chômage. D’où leur appel aux autorités. Ils estiment, par ailleurs, que le temps est trop court pour régulariser tous les documents administratifs dont assurances, permis de conduire pour exercer leurs activités. Reste à savoir si leur requête sera entendue. Beaucoup de sénégalais soutiennent le régime dans ces mesures. Ce qui n’arrange pas les conducteurs.

Le gouvernement doit activer tous ses relais pour faire du front social une priorité. Les sénégalais font face à toutes les peines du monde. En attendant d’y arriver, il est urgent pour le régime de stabiliser les prix. Mais aussi de trouver un juste équilibre pour contenir la colère des jeunes. Voilà comment le duo Diomaye-Sonko pourra faire face à la situation actuelle.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn