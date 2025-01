Ces décisions de Sonko qui menacent la bonne marche du PROJET

Ousmane Sonko a pris des décisions qui ne seront pas sans conséquences dans la bonne marche du pays. Le communiqué du Conseil des ministres, détaillé à la télé par Moustapha Sarré, indique que le premier ministre veut valider toutes les dépenses d’investissement. A ce jour, c’est une mission qui revenait au ministre des Finances, Ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l’Etat. Ce trop plein de pouvoirs du leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) pourrait être un frein au bon déroulement du PROJET.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, la mise en place d’un dispositif renforcé pour le pilotage, le suivi et l’évaluation des programmes et projets issus des 26 objectifs stratégiques et des réformes du plan quinquennal 2025-2029. La rationalisation, la priorisation et l’efficience dans l’utilisation des ressources publiques demeurent des enjeux majeurs pour le gouvernement. Ainsi, le Premier ministre a décidé que toutes les dépenses d’investissement seront validées à son niveau. Ainsi, les dépenses publiques devront être approuvées par le Premier ministre.

Si certains applaudissent à cette idée, d’autres se posent certaines questions sur cette décision prise par le patriote en chef. En effet, c’est au niveau du ministère des Finances et du budget que sont régulièrement validées les dépenses d’investissement. Le ministre des Finances est l’Ordonnateur principal des dépenses de l’Etat, en conformité avec les règles du Cadre harmonisé des finances publiques de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) dont le Sénégal est l’un des membres les plus importants. Alors l’immixtion du PM pose problème pour certains qui se demandent à quoi sert finalement Cheikh Diba ?

En tant que premier ministre, Ousmane Sonko a choisi des hommes et femmes pour former son gouvernement. Dans la bonne marche du «Jubb Jubbaal Jubbanti», il devrait laisser à chacun d’entre eux la possibilité de gérer le secteur qui lui est confié. Mais à force de vouloir tout contrôler, il risque de ralentir le bon fonctionnement des activités de l’État. Les dépenses d’investissement suivent déjà un processus bien tracé. Cette incursion du leader du parti Pastef ne sera pas sans conséquences.

S’il y avait vraiment à se préoccuper de la «rationalisation» et de l’«efficience dans l’utilisation des ressources publiques», en dehors du ministre des Finances, Ordonnateur principal des dépenses, premier concerné, on aurait pu s’attendre à voir le président de la République, Bassirou Diomaye Faye porter le combat. Car ce ministère est sous son autorité directe. Malheureusement, la primature grignote de plus en plus sur les pouvoirs qui ne sont pas les siens. Ce qui commence à inquiéter jusqu’au plus hautes sphères.

Ce trop plein de pouvoir va affecter la bonne marche du PROJET. Ainsi, on risque de se retrouver avec des lenteurs administratives à ne pas en finir. Si le premier ministre veut tout surveiller directement, faut s’attendre à ce que les choses traînent quelques part. Dans le pire des cas, Ousmane Sonko risque d’être saturé par les dossiers qu’il va accumuler. Ce n’est pas un hasard si un gouvernement est composé de plusieurs ministères avec leurs collaborateurs.

Il est impératif pour le premier ministre d’éviter de se saturer de pouvoir. Cette volonté d’avoir un regard sur toutes les décisions n’est pas toujours la meilleure des solutions. Qu’on laisse au Président les prérogatives qui lui reviennent. Et qu’on donne aux ministres la possibilité de s’affirmer pleinement. Quand quelqu’un ne sera pas dans les capacités de remplir son rôle, le chef du gouvernement peut prendre la décision de le remplacer. Une seule personne ne peut pas tout faire !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn