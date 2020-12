Gadgets alcoolisés : Le vendeur arrêté !

La porosité de nos frontières est en train de mettre en danger la vie de nos enfants. Xibaaru avait alerté sur des jouets et gadgets pour enfants contenant un liquide sucré et alcoolisé qui circulait dans les marchés sénégalais.

Des enfants ont eu même à consommer ce liquide alcoolisé qui a endormi certains d’entre eux. Alerté, le ministère du Commerce, à travers la Direction du Commerce intérieur, a pris des échantillons qui ont été soumis au contrôle par des laboratoires.

Selon L’AS, le résultat de l’analyse du produit fait état d’un goût fruité et de l’alcool à 6°. Aussitôt la Direction du commerce intérieur a interpellé le commerçant distributeur de ces jouets et gadgets pour enfants contenant un liquide sucré. Le mis en cause est établi à Dakar.

Lors de son audition, le commerçant a soutenu qu’il ne connaît pas son fournisseur. Il dit que les jouets lui ont été livrés par une voiture devant sa boutique sans facture d’achat. Il a été interpellé par la Gendarmerie et sera mis à la disposition du Procureur de la République.

La direction du commerce intérieur procède à la récupération des gadgets déjà distribués.