Gamou 2023 : Khalifa Sall dans les cités religieuses de Kaolack (images)

En prélude du Gamou 2023 le Président Khalifa Ababacar Sall s’est rendu à Kaolack.

« J’exprime mes sincères remerciements à Cheikh Mahi Ibrahim Niasse, Khalife général des Niassène, Cheikh Tidiane Niasse Khalife de Léona Niassène, Serigne Babacar Sy Kane, Khalife de Kanene, aux autorités religieuses de Pencum Serigne Bassirou notamment le khalife Serigne Moussa Mbacké et Serigne Babacar Mbacké Moucabaro et à la famille Ndemène…

Je magnifie le rôle précieux des autorités religieuses dans la préservation des valeurs traditionnelles et spirituelles qui sont au cœur de notre société. Leur engagement en faveur de la paix, de la tolérance et de la cohésion sociale est une source d’inspiration pour chacun de nous. Puissent les prières formulées, en prélude au Gamou, être exaucées. Et puissions-nous tous continuer à œuvrer ensemble pour un Sénégal où règnent la compréhension mutuelle et la solidarité. »

Khalifa Ababacar Sall