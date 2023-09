Côte d’Ivoire : le brouteur fait tuer sa copine pour des rituels d’argent

Fin de parcours pour le brouteur, coupable de l’assassinat de Koffi Amoin Samira Estelle, âgée de 19 ans survenu le 22 août 2023 dans le quartier Broukro (de Bouaké, a finalement pris fin.

Les autorités policières du 6ᵉ arrondissement de Bouaké ont réussi à appréhender ce dangereux brouteur le samedi 23 septembre 2023, aux alentours de 12 heures 15 minutes.

Les faits

Selon les détails fournis par les forces de l’ordre, cette arrestation constitue la conclusion d’une enquête minutieuse menée par le Commissaire de Police Ani Thierry Roland, Chef de service du 6ᵉ Arrondissement de Bouaké, et ses équipes. Ils ont consacré de longues heures à la recherche du présumé auteur du meurtre de Mademoiselle KOFFI, qui a bouleversé la communauté depuis le mois d’août. L’individu en question répond au nom de O.I et prétend être un conducteur de moto-taxi, résidant dans la région du Banco.

Un jour, j’ai pris un jeune homme à moto et, il m’a dit qu’il souhaiterait éliminer sa copine pour faire un Zamou

Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, O.I a confessé son implication en ces termes : « Un jour, j’ai pris un jeune homme à moto et, il m’a dit qu’il souhaiterait éliminer sa copine pour faire un Zamou (pratique occulte perpétrée par des jeunes brouteurs dans le but d’avoir de l’argent). Et que, si je le faisais, il allait me donner de l’argent. C’est ainsi que j’ai accepté le deal. Dans la nuit du 22/08/2023, il m’a contacté aux environs de 23heures afin que je vienne récupérer la fille au quartier CIDT et je l’ai conduit vers le barrage hydraulique de Broukro en prétextant que je n’avais pas de carburant. Je l’ai violé et je l’ai tué ».

Il convient de noter que le brouteur, identifié sous le nom de DIBY K.G., âgé de 19 ans, avait déjà été appréhendé par le Commissariat de Police du 6ème Arrondissement de Bouaké et était détenu à la Maison d’Arrêt de Bouaké depuis le lundi 28 août 2023, dans le cadre de cette affaire.

Garde à vue

Les mesures immédiates prises par les autorités comprennent la rédaction d’un rapport exhaustif adressé au Procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké. Ce dernier a ordonné le maintien du présumé coupable en garde à vue, la documentation de l’affaire dans le registre de la main courante, ainsi que la mise en œuvre de toutes les diligences nécessaires. Enfin, le brouteur sera déféré conformément à la procédure légale en vigueur.

