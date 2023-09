Tous les regards sont braqués sur Tivaouane. Tous les cœurs battent pour l’épicentre de la Tidjaniya du pays. La cité religieuse où reposent le vénéré Mame Cheikh As-Saïdi Al Hadji Malick Ibn Uthman Ibn Demba Ibn Chamsidine Sy, ses fils Seydi Khalifa Ababacar Sy, El Hadji Mansour, El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh, entre autres, ses petits-fils Serigne Mansour Sy Borom Daradji, Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al-Maktoum, Al-Amine, Pape Malick, vibre intensément au rythme des Zikr, Wazifa, Wird, lecture du Saint Coran. Point culminant du bastion de la Tidjaniya, la ville sainte est pleine à craquer. Des milliers de fidèles venant des quatre coins du Sénégal et d’ailleurs, le chapelet à la main, font retentir une seule vérité : «Il y a un Seul Dieu et Muhammad (Psl) est son Messager.»

La «ville lumière musulmane» baigne dans une intense ferveur religieuse qui comble de foi les fidèles musulmans qui s’empressent de se recueillir devant les tombes des saints de Tivaouane. Au niveau des différentes Zawiya, ces temples d’Allah qui font la fierté de la ville-sainte, c’est l’effervescence des grands moments de recueillement, particulièrement dans les mosquées de Cheikh Al Seydi Khalifa Ababacar Sy et de El Hadji Maodo Malick Sy. A tous les coins de rue, résonnent les sons des décibels, des haut-parleurs qui transmettent, depuis les Zawiya, la parole d’Allah.

Occasion de revisiter l’œuvre religieuse de El Hadji Malick Sy, son dévouement à Dieu et son attachement au Prophète Muhammad (Psl). Aussi de rendre un vibrant hommage aux khalifes disparus, de Seydi Ababacar à son fils Al-Amine. Tous ont marqué le Sénégal religieux, œuvré pour l’expansion et le triomphe de l’islam et de son Prophète (Psl).

Ballet des personnalités

Eux aussi, sont là, bien présents, ces membres du Coskas qui, aux côtés des Forces de l’ordre, ne ménagent aucun effort pour guider les pèlerins. Ils passent le plus souvent de leur temps à organiser, mener des «opérations de sécurisation», orienter les hôtes. Des milliers de pèlerins qui égrènent des chapelets, marmonnant des prières. La cité religieuse de Cheikh Al Seydi El Hadji Maodo Malick Sy reste donc l’attraction de la Ummah islamique. Le ballet des personnalités s’amplifie. Personne ne souhaiterait être en reste. Un tour dans les maisons permet de savoir que les Tivaouanois ne ménagent aucun effort dans l’accueil des hôtes, ces très nombreux talibés qui convergent vers ce sanctuaire de l’islam, et qu’il faut mettre dans d’excellentes conditions de séjour.

Des disciples qui ne ratent aucune occasion de se recueillir sur les tombes des dignes héritières, figures emblématiques dans la trajectoire de la sainte grande famille Sy de Tivaouane, caractérisées par une forte tendance à la dévotion, au Saint Coran et à la «Sunna» du Sceau des prophètes (Psl). De vénérées dames de cœur dont la générosité légendaire est contée parmi un long chapelet d’œuvres de bienfaisance. Qu’il s’agisse, entre autres, de Sokhna Rokhaya Ndiaye, la première épouse de Cheikh Al Seydi El-Hadj Malick Sy (Rta), mère de Serigne Babacar et Ahmed Sy Malick. Ou de ses autres nobles femmes : Sokhna Safiétou Niang, Sokhna Yacine Dieng et Sokhna Anta Sall. S’agit-il, également, de Sokhna Oumou (Mame Oumou pour les plus jeunes), fille de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Oumou Khaïry Sall. Ou de Sokhna Mame Fama Sy, qui porte le nom de sa grand-mère, Mame Fa Wade Wélé, mère de El Hadji Malick Sy. Et qui, très tôt orpheline, n’a pas connu son père, Sidy Ahmed Sy, fils aîné de Maodo, tombé sur le champ de bataille, ce 18 octobre 1916 à Salonique, en Grèce, pendant la 1ère guerre mondiale de 1914-1918. Elles ont, toutes, représenté cette flammèche légitime qui a illuminé davantage la lanterne de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy de génération en génération.

Les gigantesques réalisations de Macky Sall

Aussi, les visiteurs de Dieu ne manquent pas d’apprécier l’intérêt capital que revêt la bonne initiative du président de la République, Macky Sall, qui, en tant que garant des religions, veut faire briller la ville de Tivaouane. «Chaque année, c’est énormément de monde qui effectue le pèlerinage sur nos sanctuaires de la foi (Touba, Tivaouane, Popenguine, Thiénaba, Ndiassane, Yoff-Layène, Keur Baye Niass)», souligne un de nos interlocuteurs, Modou Fall, qui trouve normal qu’aujourd’hui une partie du budget aille vers le pouvoir religieux qui est un pouvoir réel.

La dimension économique de l’événement n’est aussi pas à négliger, parce qu’étant l’une des plus évidentes. Les rues de la capitale de la Tidjaniya étant prises d’assaut par les commerçants venus de partout, en cette période de Gamou. Presque tout se vend comme de petits pains. Un événement donc plus ou moins vital pour certaines petites entreprises qui se frottent les mains avec des chiffres d’affaires intéressants. A présent, tous les regards restent braqués sur la cité religieuse de Mame Maodo.