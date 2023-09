Polémique autour de l’ouverture du stade de Mbacké : le maire clos le débat

La polémique née de la prochaine ouverture du stade municipal de Mbacké s’est invitée au conseil municipal tenu à la salle de délibération de la mairie.

Alors que des jeunes et des acteurs du mouvement sportif ont fini de dénoncer via les réseaux sociaux le retard de l’inauguration du stade, le maire Gallo Ba a profité de la rencontre avec les conseillers municipaux pour déclarer que l’ouverture du stade prendra le temps nécessaire car il faut d’abord que la réception officielle se fasse avec l’entreprise en charge des travaux et qu’ensuite le président de la République procède à l’inauguration.

Salon le maire les travaux sont presque finis et reste à être mis en service. Pour cela il attend l’autorisation ou la décision des autorités pour permettre la mise en activité du stade. Il reconnaît toutefois que les jeunes devront prendre leur mal en patience un tout petit peu et que le stade sera mis en service dans les prochains mois ou dans les prochains jours et que l’inauguration soit fait par le président de la République.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn