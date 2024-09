Gamou 2024 : L’important dispositif des sapeurs-pompiers

À l’occasion des célébrations religieuses du Gamou 2024, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (Bnsp) a mobilisé un impressionnant dispositif pour assurer la sécurité et la prise en charge médicale dans les villes saintes de Tivaouane et Thiénaba, ainsi que leurs abords.

Ce déploiement, visant à couvrir les besoins de sécurité des nombreux pèlerins attendus, comprend un effectif de 538 officiers, sous-officiers et militaires du rang, accompagnés de 93 véhicules spécialisés.

Le Capitaine Yatma Dièye, chef de la Division Informations et Relations Publiques de la Bnsp, a détaillé les moyens engagés : « 42 véhicules de secours et d’assistance aux victimes, incluant des ambulances et des véhicules de secours routiers, ainsi que 25 engins d’incendie, des camions-citernes et des camions grue, entre autres, ont été mobilisés pour assurer une

rapide aux éventuelles urgences. »

Parmi les particularités du dispositif, la compagnie sauvetage-déblaiement a été déployée pour intervenir en cas d’effondrement de bâtiments ou d’accidents de la route avec des victimes coincées. L’Unité de Secours et d’Urgence Médicale (USUM) est également présente pour une prise en charge pré-hospitalière renforcée. De plus, des Motos d’Intervention Rapide (MIR) ont été positionnées afin de garantir une intervention rapide dans les zones à forte circulation où les embouteillages sont fréquents.

Le déploiement des sapeurs-pompiers est articulé en deux échelons distincts : le premier concerne les grands axes menant vers Tivaouane et Thiénaba, tandis que le second couvre les villes saintes et leurs abords immédiats.

Après une visite de sécurité effectuée le 11 septembre, la Brigade a confirmé l’engagement de moyens supplémentaires dans d’autres foyers religieux comme Médina Baye et Touba, proportionnellement à l’afflux des pèlerins et à l’importance des installations sur place.

Avec Senego