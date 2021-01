Ghana…un policier partage son salaire avec des pauvres

Au Ghana, un policier attire particulièrement l’attention. Non pas pour le rôle de protecteur qu’il joue si bien mais à cause du grand cœur qu’il a.

GodisOne Kofi Adu est son nom et ce n’est pas un policier comme tout le monde. En plus de sa mission de protection qu’il mène si bien, l’officier ghanéen a décidé de prêter main-forte à ceux qui n’ont pas forcément les moyens de bien vivre et subvenir à leurs besoins. Ainsi, GodisOne pour redonner le sourire aux nécessiteux leur offre des vivres.

Connu pour sa générosité, il a une fois de plus en fin d’année fait parler son cœur. Avec son salaire, il a acheté plein de vivres et s’est rendu auprès de personnes handicapées, de malades mentaux et des familles vivant dans des taudis qui n’avaient pas les moyens de passer de bonnes fêtes.

Cet énième acte posé a fait le tour des réseaux sociaux. De nombreux internautes ont apprécié le geste de l’officier GodisOne Kofi Adu et certains ont même voulu se joindre à lui pour ses prochains dons. Ceci vient redonner une place significative à l’armée qui est de plus en plus critiquée.