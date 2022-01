Google n’est plus le site Web le plus populaire au monde: Voici le classement

Google n’est plus le plus grand site Web au monde après qu’un challenger surprise a grimpé en flèche au sommet de nos navigateurs, battant Facebook, Amazon, YouTube et même Netflix cette année

Google n’est plus le site Web le plus populaire au monde, après avoir été rattrapé par un challenger surprise.

Le géant de la recherche et du courrier électronique a longtemps été le plus grand site au monde.

Cependant, il a été poussé à la deuxième place par un jeune concurrent : l’application de médias sociaux TikTok .

Selon une étude de Cloudflare , TikTok était le site Web le plus populaire au monde en 2021, grimpant de six places sur la liste après avoir terminé septième en 2020.

Les choses restent en grande partie inchangées après cela, avec Google , Facebook , Microsoft et Apple tous poussés vers le bas dans le classement.

Les dix meilleurs sites Web dans le monde en 2021 étaient :

Tik Tok Google Facebook Microsoft Apple Amazone Netflix Youtube Twitter WhatsApp

Cela signifie également que TikTok est la plate-forme de médias sociaux la plus populaire, dépassant Facebook, WhatsApp et Instagram. Dans l'ensemble, les gens passent plus de temps à regarder des vidéos