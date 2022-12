Goudiry : Un jeune abattu par des bandits

La région orientale est depuis 48 heures le théâtre de violences perpétrées par des bandits.

Après l’attaque à main armée survenue jeudi sur l’axe Gathiary-Kidira dans le département de Bakel et qui s’est soldée par la mort du chauffeur Moussa Goribé, froidement abattu par trois malfaiteurs lourdement armés et encagoulés, c’est autour de Gourel Demba Sy, un hameau situé dans la commune de Diankémakhan, département de Goudiry, de recevoir la visite d’une bande lourdement armée et encagoulée.

S’agit-il de la même bande qui s’est déportée ? En tout cas, il résulte des premiers éléments de l’enquête que c’est le vendredi 9 décembre vers 5 heures 45 minutes du matin que les éléments de la brigade de la gendarmerie de Diankémakhan ont été alertés sur des coups de feu tonnant audit hameau de Gourel Demba Sy. La gendarmerie s’est aussitôt déployée sur les lieux.

Le corps sans vie de Demba Sy abattu par les malfrats, a été découvert, gisant dans son sang.

« Tout le village a été réveillé par les coups de feu et personne n’osait sortir. Il y avait certains villageois même qui s’étaient retranchés sous leurs lits par peur de subir la foudre des assaillants. On ne pouvait pas dire exactement le nombre de bandits. Ce qui est sur et certain, ils ont tiré plusieurs coups de feu. Un jeune du nom de Demba Sy a été abattu et gisait dans son sang», a déclaré un habitant du village.

Leur forfait commis, les malfrats dont le nombre reste indéterminé, sont repartis sans être inquiétés.

La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les mobiles de cette attaque et jure de mettre la main sur ces ennemis de la société. A noter que le chauffeur abattu lors de l’attaque armée survenue jeudi, refusait d’obtempérer après avoir été sommé par les bandits de s’arrêter. Les passagers ont été dépouillés de leurs biens.