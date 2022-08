Grâce présidentielle pour Khaf et Karim…Farba Ngom favorable

Khalifa Sall et Karim Wade peuvent désormais compter sur le soutien du Député Farba Ngom pour obtenir la grâce présidentielle leur permettant de pouvoir participer à la prochaine élection présidentielle de 2024. Se disant favorable à cette situation, le Député maire de Agnam d’inviter le président Macky Sall à faire valoir son pouvoir de grâce pour permettre à ces deux responsables politiques qui ont eu maille avec Dame justice de pouvoir retrouver leurs droits civils

Farba Ngom, très proche du chef de l’État qui est son mentor dans la politique affirme que Macky Sall ne nourrit aucune rancune vis-à-vis de l’ancien maire de Dakar et le fils de maître Abdoulaye Wade et par conséquent leur liberté va ouvrir le champ politique et consolider la démocratie sénégalaise.

Se prononçant sur le soutien du président Pape Diop qui a rejoint la coalition Benno Bokk Yaakar à l’assemblée nationale, Farba Ngom de saluer la vision du patron de Bokk Guis Guis qui a plus penser à l’intérêt exclusif de la nation que de bloquer les lois du gouvernement.

Le Député maire de Agnam n’a pas raté l’occasion pour s’indigner et de condamner les déclarations de Ousmane Sonko qui affirme qu’au Fouta, il y a eu des bourrages des urnes ce qui a permis à la coalition Benno Bokk Yaakar d’obtenir une victoire éclatante. Pour finir, il dira que les responsables politiques de la mouvance présidentielle à savoir les Ministres et autres directeurs généraux d’être plus proches des populations et de servir de relais entre ces dernières et le président Macky Sall.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn