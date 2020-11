Grand-Yoff : Cheikh Bakhoum organise une grande marche pour l’environnement

Le Directeur général de l’ADIE et responsable politique de l’APR à Grand Yoff a mobilisé ce samedi la jeunesse et les femmes de Grand-Yoff pour une action sportive, citoyenne et écologique. En association avec les différentes ASC de la zone 7B, le Club des randonneurs de Grand Yoff, la Croix-Rouge, les jeunes chrétiens et les jeunes musulmans de Grand-Yoff, M. Cheikh Bakhoum a organisé ce samedi une grande randonnée pédestre couplée à une activité de reboisement.

En effet, cette activité qui se voulait citoyenne et humaine avait pour thème : « Le reboisement, une affaire de tous ». Tout au long du circuit à travers les différents quartiers de la commune de Grand-Yoff (Scat Urbam, Khar Yalla, Arafat, HLM Grand-Yoff), des arbres ont été plantés pour contribuer à l’amélioration du cadre de vie.

Cette action est en adéquation avec le programme du Chef de l’État M. Macky SALL; le PSE Vert.