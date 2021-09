Grand Yoff : La Division de Benno Bokk Yakaar inquiète le MEGY

Le Mouvement des Engagés de Grand-yoff (MEGY) s’est réuni ce samedi 11 septembre 2021 à 16 heures à Grand-Yoff sous la présidence effective de son Coordonnateur M. Moustapha DIEME à l’effet d examiner, entre autres, la situation politique et les élections locales de 2022.

1.1 Sur la situation politique, le Mouvement des engagés s’est félicité des retrouvailles entre Dr Aminata Tourè et le Président Macky Sall, retrouvailles qui sonnent le glas des agissements de manouvriers tapis dans l’ombre dont le seul but était de séparer le Président Macky Sall de ces principaux collaborateurs pour mieux le tenir en otage.

Le MEGY exhorte Dr Aminata Toure à ignorer les manœuvres de ces adeptes de coups bas qui ne pourront nullement l’atteindre et de continuer, comme par le passé, à assister le Président de la république pour la réalisation de son objectif consistant à mettre le Sénégal définitivement sur les rampes de l’émergence au profit du peuple sénégalais.

2-2. Sur les élections locales de janvier 2022, le MEGY se dit préoccupé par les divisions et clivages notés au sein de l’APR, engendrant ainsi une floraison inacceptable de candidatures pour la conquête de la mairie de grand-yoff.

Pourtant, au regard de la configuration politique actuelle, il apparait que notre pays s’achemine vers des élections locales à forts enjeux nationaux. En effet, ces consultations électorales vont sans doute inaugurer un cycle de tripolarisation de la vie politique nationale autour de trois coalitions majeures, rendant fatales toutes dispersions de voix. C’est pourquoi, Le MEGY lance un appel aux responsables de l’APR et de BBY aux resserrements des rangs, à l’unité et à la cohésion en vue d’aborder ces joutes avec sérénité.

Au-delà des forces traditionnelles de BBY, notre liste, adossée à une offre programmatique pour une gestion efficiente de la commune de Grand-yoff, doit ratisser large et intégrer les forces vives de notre commune. A cet effet, le MEGY plaide pour la confection d’une liste consensuelle, inclusive, ouverte et représentative de tous les segments et catégories sociales de la commune de Grand-yoff, seuls gages de notre victoire aux locales de 2022.

Sur ce, le MEGY, tout en réaffirmant son ancrage dans l’APR et la coalition Benno Bokk Yakkar, instruit son Coordonnateur à entreprendre des démarches, auprès des composantes de la majorité présidentielle et au delà, pour une liste gagnante en janvier 2022.

Fait à Grand-yoff, le 11 Septembre 2021

Le Coordonnateur

Moustapha DIEME