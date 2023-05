Voici les grands leaders qui soutiennent la révolution « mortelle » de Sonko

Ousmane Sonko est bien décidé à mener une révolution. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et ses partisans ont choisi la zone Sud pour commencer le «Gatsa Gatsa». Des manifestations ont éclaté depuis quelques jours à Ziguinchor. Cette opération de résistance a déjà coûté la vie à trois personnes. Des morts qui viennent s’ajouter aux quatorze (14) enregistrés lors des événements de mars 2021. Mais Sonko n’en a cure, il continue de laisser les jeunes foncer tout droit vers la mort. Pire, des leaders en quête de bonne grâce ont décidé de soutenir Sonko sur cette voie.

Ousmane Sonko a un véritable problème avec la paix. Voilà un leader politique qui ne voit que la violence pour régler ses problèmes. A force d’accumuler des erreurs, il a fini par ruiner toutes ses chances pour 2024. Désormais, il manipule les jeunes pour arriver à ses fins. Sonko a fait croire à tout le monde que le pouvoir cherche à l’éliminer. Tous ses appels au «mortal kombat», c’est sa façon à lui de cacher ses erreurs. Une stratégie qui fonctionne. Des jeunes ont décidé de suivre le maire de Ziguinchor dans la voie de la “résistance». N’ayant plus de base solide à Dakar, Sonko a changé de camp de base.

Le leader de Pastef s’est barricadé dans son domicile à Ziguinchor. Depuis qu’il a donné l’ordre aux jeunes de défier les forces de l’ordre, c’est silence radio. Sonko est bien installé au chaud en attendant de voir combien de jeunes vont mourir pour son projet. En mauvais mentor, il n’a même pas daigné prendre un peu de son temps pour compatir après la mort de trois manifestants. Il ne soucie aucunement de ce qui peut leur arriver. Tout ce qui lui importe c’est d’arriver à faire reculer Macky Sall. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. Une «révolution» que les sénégalais paient très cher.

A cause de ses enfantillages, les sénégalais ont parfois peur de mettre le pied dehors. Ils craignent pour leur vie. Sonko répand la haine dans le cœur des jeunes au point qu’ils n’écoutent plus personne. Impossible de leur faire entendre raison. Ils pensent tous être sur le bon chemin. Mais ils ignorent que tout ce qui se passe actuellement est un plan machinalement ourdi par Sonko pour les mener à leur perte. Si réellement Sonko avait une once de courage comme ces jeunes, il serait le premier à être au front. Mais lui et ses fidèles lieutenants se terrent comme des lapins en poussant les manifestants devant les canons des forces de défense et de sécurité.

Que Sonko répande la mort devant son passage ne choque personne. Par contre, voir des leaders de l’opposition l’aider dans ce funeste projet est inadmissible. Depuis quelques jours, les radars de Xibaaru ont noté un important déplacement de leaders de l’opposition à Ziguinchor. Tous sont venus pour la même chose : ils veulent apporter leur soutien au PROS (Président Ousmane Sonko). Et soutenir Sonko actuellement veut dire qu’on est d’accord avec le fait qu’il pousse les jeunes à casser et défier les forces de l’ordre.

Et tout Yewwi Askan Wi adhère est pour la «révolution» de Sonko. En conférence de presse ce mercredi, ils ont réaffirmé leur soutien au maire de Ziguinchor. Des leaders de cette même coalition sont dans le sud pour prêter main forte à Sonko. Malick Gakou, Aida Mbodj, Cheikh Tidiane Dieye et Déthié Fall ont été acclamés par les Ziguinchorois. Rien de plus normal, ces leaders ne pèsent rien sur l’échiquier politique. Ils ont besoin de soutenir le patriote en chef pour avoir les bonnes grâces de ces souteneurs.

Mais Aminata Touré a surpris beaucoup de sénégalais. La candidate à l’élection présidentielle est allée s’acoquiner avec Ousmane Sonko. Le même leader qu’elle avait rappelé que Benno Bokk Yakaar ne détient pas le carnet du Sweet Beauté. Mimi s’est même permis une petite séance photo avec des jeunes de Ziguinchor. Ce qui est contre l’image qu’elle véhicule. Si elle veut rester constante, elle doit éviter de faire partie de la longue liste des suivistes. Politiquement, son compagnonnage avec Sonko fera des dégâts. Mais moralement, cette amitié pose problème.

Ce que Sonko ignore, ces nouveaux amis risquent de lui jouer un vilain tour. Ils attendent tous l’exclusion définitive de Sonko de la présidentielle de 2024 pour récupérer le terrain perdu. Le leader de Pastef va regretter d’avoir tourné le dos à ses amis d’antan. Ces nouveaux compagnons de route vont le lâcher au moindre problème.

Sonko et ses amis doivent être conscients qu’ils entraînent le pays vers sa destruction. Augmenter les morts ne fera pas quitter le pouvoir à Macky Sall. Aussi mauvais qu’il puisse être, le chef de l’Etat a été élu démocratiquement et il lui reste au moins neuf (9) mois au pouvoir. Il ne faudrait pas donner à un leader politique qui s’est perdu au Sweet Beauté, la possibilité de faire tout ce qu’il veut. Cela risque de causer un précédent dangereux !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru