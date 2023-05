Guy Marius Sagna a trompé Sonko…Les preuves du « Bois Sacré » …

Ousmane Sonko est trompé tout le temps. Il est trompé par ses amis, son entourage et ses renseignements. Ces derniers lui font croire des situations de danger qui n’existent pas. Et le Président Ousmane Sonko (PROS), comme un politicien dénué de tout savoir, s’engouffre dans la brèche ouverte par les menteurs qui l’entourent. Et xibaaru va vous montrer, avec preuves à l’appui, comment il a été trompé par un de ses proches qui lui fait croire qu’il a des renseignements au sein de la police, de la gendarmerie et même au sein de la présidence. Voici les gros mensonges de Guy Marius Sagna qui ont envoyé Sonko dans…le « Bois Sacré ».

Le PROS…un politicien sous emprise

Président Ousmane Sonko (PROS)est naïf et cupide. Tout ce qui l’intéresse aujourd’hui, c’est qu’il sera le prochain Président de la République du Sénégal. Il parle tout le temps que rien ne l’empêchera de s’installer au Palais 2024. Sûr de son fait, il ose même menacer des hauts fonctionnaires de la République. Des magistrats, des hauts gradés de la gendarmerie et de la police, le leader de Pastef s’en prend à tout le monde.

Cependant, ces différentes sorties du PROS qui menacent tout le monde sont loin d’être gratuites. Il est si obnubilé par le pouvoir qu’il ne se rend même pas compte qu’il est l’objet de manœuvres grossières de la part de membres de son entourage qui n’ont qu’un seul calcul politique, qu’il soit Président de la République afin qu’il en tire des profits.

Travailleur social de la fonction publique, Guy Marius Sagna a vu son salaire bloqué par la fonction publique avant de se faire embaucher par la mairie de Dakar. Ensuite il se fait enrôler par Sonko pour devenir député de Yewwi. Guy Marius Sagna est un véritable cas. Il est capable même de rouler sous le chaud soleil rien que pour plaire au PROS.

Guy Marius Sagna doit beaucoup à Ousmane Sonko . C’est grâce à l’actuel maire de Ziguinchor qu’il est devenu conseiller municipal dans cette ville du Sud. Grâce toujours à Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna est devenu député. Ce qu’il n’avait jamais espéré. Guy Marius Sagna, malgré son niveau intellectuel bas, parie sans doute sur Ousmane Sonko pour qu’une fois que ce dernier sera Président de la République, qu’il bénéficie de toutes sortes de privilèges.

Et les masques tombent. le leader de Pastef s’est réfugié à Ziguinchor pour éviter d’être mis en garde à vue par la justice dans le cadre de son procès contre Adji Sarr…C’est ce que lui a fait croire Guy Marius Sagna. Le PROS a refusé de répondre à la convocation du Président de la Chambre criminelle…On lui a fait croire qu’il serait arrêté. Ousmane Sonko avait un moment disparu de son domicile de Ziguinchor…On lui a fait croire que son arrestation était imminente. Ousmane Sonko a été trompé par Guy Marius Sagna qui lui fait croire qu’il a des renseignements partout : au Palais, dans la Police et dans la Gendarmerie.

Il fait croire tout cela à Sonko. Il a fait croire à Sonko et à tous les responsables de Pastef que le Général Fall de la gendarmerie est caché quelque part en Casamance pour l’exfiltrer vers Dakar. Il a fait croire à Sonko que des éléments du GIGN étaient dans un hélico pour l’amener de force vers Dakar. Il a poussé Sonko à aller se cacher dans le « Bois Sacré ».

Député par inadvertance

Et voyant que rien de ce qu’il a dit à Sonko n’a été fait…Guy Marius Sagna écrit au ministre de l’Intérieur pour lui demander « le Pourquoi d’une telle opération » qui ne se passe que dans sa tête. Guy Marius Sagna, depuis qu’il a été élu par inadvertance député, excelle dans ce domaine. Il est devenu si mythomane qu’il se permet d’introduire toutes sortes de questions orales qui lui passent par la tête.

Voici ci-dessous un extrait de la question écrite de Guy Marius Sagna au Gouvernement. Tenez !

Objet : tentatives d’exfiltration d’Ousmane Sonko par les forces de défense et de sécurité

Monsieur le ministre, depuis le week-end dernier, il est noté une mobilisation importante d’agents de police pour aller s’emparer du président de PASTEF, M. Ousmane Sonko, dans sa maison de Ziguinchor.

Le mardi 16 mai 2023, des policiers se sont cachés dans une ambulance pour se rapprocher le plus près de la maison de Ousmane Sonko. Monsieur le ministre, avez-vous béni cette irresponsabilité, consistant en l’utilisation d’une ambulance comme cheval de Troie qui expose les agents de santé

Quel culot !

Evidemment, tout ce que Guy Marius Sagna demande au ministre de l’Intérieur n’existe que dans son imagination. Il veut par cette lettre, légitimer son mensonge…Pauvre Sonko !

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn