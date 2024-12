Grève à l’université de Ziguinchor : La LD appelle à la résolution de la crise

Suite à la fermeture de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, la Ligue Démocratique a exprimé son indignation face à cette décision. Dans un communiqué publié ce dimanche 1er décembre 2024, elle a exigé des autorités compétentes « une prise en charge rapide et responsable des revendications des étudiants » et appelé à « la résolution de la crise dans l’enseignement supérieur ».

« Dans ce contexte tendu qui marque l’actualité nationale, la Ligue Démocratique exprime, avec une profonde amertume et une vive désapprobation, son indignation face à l’escalade des tensions qui affectent notre système éducatif universitaire, ainsi qu’aux arrestations arbitraires de responsables politiques et d’acteurs économiques », peut-on lire dans le communiqué.

Selon la Ligue, bien que certaines actions puissent paraître désespérées, elles reflètent une posture légitime face à une situation devenue insoutenable. Elle appelle le gouvernement à « prendre toute la mesure de cette crise, à rétablir la sérénité et à garantir aux étudiants les moyens d’une éducation digne, conforme aux aspirations légitimes de notre jeunesse ».

« Notre parti considère que les actions violentes des étudiants, bien que déplorables, expriment leur situation alarmante, notamment dans les universités publiques. Nous exigeons une prise en charge rapide et responsable des revendications des étudiants. Les événements récents à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, qui ont conduit à sa fermeture et à la dissolution des Amicales, résultent directement de conditions pédagogiques et sociales précaires, aggravées par des promesses non tenues et des engagements reniés par le pouvoir en place », a déclaré la Ligue.

Par ailleurs, la Ligue « condamne fermement l’arrestation de Moustapha Diakhaté, leader politique et homme de conviction », qui n’a pas eu d’autres torts que celui d’exprimer son opinion. Elle dénonce également les pratiques liberticides et les dérives autoritaires, telles que la tentative de museler la presse, de harceler des acteurs politiques et économiques, et de réduire au silence les voix dissidentes. « Ces agissements trahissent une stratégie populiste et fasciste que nous condamnons vigoureusement », a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne les affaires de l’ONAS et de l’ASER, la Ligue Démocratique exige que toute la lumière soit faite, que les responsabilités soient établies et que la justice soit rendue avec la même rigueur, sans distinction ni parti pris. « Nous constatons avec consternation une justice à géométrie variable, marquée par une chasse aux sorcières ciblant des adversaires politiques et économiques, tandis que des dossiers tout aussi graves, tels que ceux de l’ONAS et de l’ASER, restent inexpliqués », déplore le communiqué.

Concernant l’amnistie, la LD rappelle son opposition à la loi d’amnistie et exige des éclaircissements sur tous les événements meurtriers ayant secoué le pays entre 2021 et 2024. Tout en saluant le travail mémoriel entamé sur les événements de Thiaroye 44, la LD exige des excuses officielles et publiques de la part de la France, ainsi qu’une réparation pour toutes les victimes de cette tragédie coloniale.

La Ligue Démocratique appelle enfin le président de la République et son gouvernement à recentrer leurs priorités sur les véritables urgences nationales. La stabilité sociale, l’éducation de notre jeunesse, et la sécurité alimentaire dans nos zones rurales, confrontées à une faible récolte cette année, doivent être les préoccupations majeures du gouvernement.