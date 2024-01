Grève dans les lignes 44 et 42 : L’AFTU annonce une plainte pour sabotage

Le torchon ne cesse de brûler actuellement entre opérateurs de l’AFTU membres du Gie Darou Salam et leurs employés. Ahuris des désagréments qu’ils subissent dans le fonctionnement de leur réseau d’exploitation, notamment au niveau des lignes 42 et 44 suite à une grève de leurs employés qui réclament la libération de 02 de leurs camarades en détention, les opérateurs de l’Association de financement des transports urbains (AFTU) ont fait hier une sortie pour annoncer une plainte sur le sabotage de leurs réseaux et des sanctions contre les grévistes.

Lors de sa prise de parole, le vice-président du Gie Darou Salam, Modou Mboup, a indiqué qu’ils ne vont pas laisser faire et qu’ils ne vont plus accepter que le réseau soit saboté. Il a ainsi déclaré qu’ils vont incessamment commettre un huissier qui va venir constater les travailleurs appuyés par les syndicalistes, qui sabotent les réseaux. Et qu’ensuite, des réquisitions seront faites pour porter l’affaire en justice. Car, d’après lui, il y a des chantages qu’ils ne vont plus laisser prospérer.

Sur les raisons de leur colère contre leurs agents, Modou Mboup dénonce le fait que depuis quelques jours, suite à l’arrestation d’un receveur et d’un régulateur de la ligne 44 qui ont eu des bisbilles avec 02 policiers, certains agents ont décidé de manière illégale, encouragée par certains syndicalistes, d’aller en grève sans préavis ni rien, en ne se souciant guère des préjudices subis.

Pour le syndicaliste Abass Sarr, proche des agents de l’AFTU, ces propos des transporteurs sont infondés et ne sauraient être tenus en compte. La seule chose qui va permettre le retour à la normale, selon lui, c’est la libération de leurs camarades. Car ils ne sont pas responsables des problèmes de stationnement à Ouakam. Selon lui, il faut que les transporteurs prennent leurs responsabilités, mais pour le moment, leur grève continue, rapporte L’As.