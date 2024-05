Gros mensonge sur Macky Sall…Un journal veut plaire à Diomaye et Sonko

Incroyable mais vrai ! Au Sénégal, tout est bon pour faire les yeux doux au nouveau régime. Même s’il faut inventer des informations pour « salir » Macky Sall, tout est bon pour plaire aux nouvelles autorités. Macky Sall a certes trahi son camp et il a été à l’origine de la défaite de son candidat. Macky Sall vit au Maroc et travaille pour la France. Mais Macky Sall n’a jamais fait l’objet d’un rappel à l’ordre, ni par le Royaume Chérifien ni par la France. Un mensonge inventé de toutes pièces par un journal qui veut entrer dans les bonnes grâces du duo « Diomaye-Sonko » …

Le weekend dernier un quotidien de la place titrait : « le Maroc et la France rappellent Macky Sall à l’ordre ». Et ce quotidien livre ses révélations : « Le Maroc et la France ont demandé diplomatiquement à Macky Sall] de cesser toute ingérence dans la vie politique [sénégalaise ». Une information qui a surpris tous les observateurs avertis. Comment des pays peuvent exiger d’un ancien Chef d’Etat qu’il s’abstienne d’avoir une opinion sur la situation de son pays. Or ici, Macky Sall s’adresse aux militants de son parti pour les appeler à rester mobilisés.

Ce quotidien qui donne l’information dans son édition de ce vendredi 24 mai, citant « une source digne de foi », rapporte que Paris et Rabat ont ainsi remonté les bretelles à l’ancien chef de l’État en réaction après ses récents appels à la mobilisation lancés à ses compagnons de l’APR et de Benno Bokk Yakaar dont il reste le leader. Quoi de plus normal et de plus légitime ! Y a-t-il de quoi remonter les bretelles à un ancien Chef d’Etat.

Xibaaru lance ses investigations sur le rappel à l’ordre de Rabat et Paris. Aucune trace de rappel à l’ordre. Ce qui montre que cette information est fausse. Il s’agit là d’un gros mensonge dont la diffusion n’a pour but que de déstabiliser l’APR et BBY rien que pour plaire au nouveau régime. C’est pourquoi xibaaru a voulu en savoir davantage sur cette information, si elle était vraie ou fausse.

Xibaaru se tourne vers une source au Quai d’Orsay pour vérifier l’information. Notre source nous révèle qu’un tel rappel à l’ordre serait absurde. Et pourquoi le Quai d’Orsay rappellerait à l’ordre Macky Sall pour un appel interne à son parti politique ? La France devrait-elle rappeler à l’ordre tous les opposants africains présents sur son sol ? Abdoulaye Wade vivant à Versailles et leader du principal parti d’opposition sénégalaise n’a jamais été rappelé à l’ordre…

Au nom de quoi la France doit empêcher à Macky Sall de s’adresser aux membres de son parti. Ce qui veut dire que la France veut que Macky soit envoyé pour de bon à la retraite politique. Il est étrange que la France ne l’ait pas fait avec Me Abdoulaye Wade. Ce dernier, depuis la France s’adressait aux militants du PDS et envoyait des piques à l’endroit du régime d’Abdou Diouf et même de Macky Sall.

Incroyable ! Une telle information serait-elle l’œuvre d’un analyste politique inexpérimenté ? Ce journal a voulu vendre en cassant des œufs sur le dos de Macky Sall, tout en faisant un clin d’œil au duo Diomaye-Sonko. C’est pourquoi, une telle information eparue sur Macky Sall, vise à le discréditer.

Parce qu’il vit au Maroc, Macky Sall, président du principal parti d’opposition au Sénégal n’a pas le droit d’appeler ses partisans pour une remobilisation simplement parce que le Royaume Chérifien évite des problèmes avec le nouveau régime ? Quelle idiotie de la part d’un quotidien qui se dit sérieux.

Le Maroc ne dispose d’aucun pouvoir ou moyen de pression sur Macky Sall pour l’empêcher de diriger à sa convenance son parti et la coalition qu’il dirige. Le Maroc et la France peuvent élever la voix à l’encontre de Macky Sall s’il mène depuis leur territoire des activités subversives visant à déstabiliser et à menacer l’intégrité du Sénégal. Ce qui n’est nullement le cas.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn