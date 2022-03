Guédiawaye : le PDS destitue Ndiogou Dieng et demande son exclusion

Le comité d’initiative et d’éthique composé des membres des sections du PDS et de la fédération départementale de Guédiawaye épris de justice, d’équité, de transparence , soucieux du rayonnement du parti et du respect des principes déontologiques qui fondent son action politique, s’est réuni en assemblée générale extraordinaire ce vendredi 04 mars 2022 à l’effet d’examiner la conduite et le comportement de certains conseillers de la Coalition Wallu lors des élections des adjoints au Maire du 17 février 2022 qui s’est poursuivies le 02 mars 2022 à la ville de Guédiawaye.

Considérant après analyse et appréciation que particulièrement le nommé Ndiogo Dieng a voté pour la coalition BBY malgré les injonctions répétées des émissaires du Parti à travers le chargé des structures M. Saliou Dieng, le chargé des élections Docteur Cheikh Dieng, le SGA, Chargé de la Communication M. Mayoro FAYE et la Coalition Wallu du département de Guédiawaye.

Considérant qu’en posant cet acte il a défié le frère Secrétaire Général du PDS, ramé à contre courant à la demande de la base qui a souhaité que les voix de wallu soient reversées à yewi askan et foulé au pied le Communiqué du Parti du 18 février 2022 signé par le frère chargé de la communication et la déclaration publique de la coalition wallu du département en date du mardi 01 mars veille des élections.

Considérant que ces actes sont de natures à porter un discrédit au parti et à la coalition wallu,

Prenant en compte le fait que le sus nommé n’a en aucune manière consulté la base à travers des réunions et échanges avant cette prise de décision absurde et inattendue,

Considérant par ailleurs que ce président de fédération a fait montre d’une gestion catastrophique des investitures et de son incurie manifeste quant à la gestion des divergences au sein des sections renforcée par ses attitudes partisanes et amateurs

Considérant la léthargie décriée de la fédération et des sections du PDS à Guédiawaye par le seul fait de l’inertie de ce président qui nuit aux intérêts du parti et du Candidat Karim WADE

Rappelons qu’il a été promu au rang de président de la section de Sam Notaire et de la fédération départementale de Guédiawaye par consensus des militants et responsables du PDS à la base

Pour ces motifs, le comité d’initiative et d’éthique représentatif de la base, lui retire toute confiance et le destitue de toutes responsabilités dans les instances au niveau local et départemental.

Demande au parti de prononcer son exclusion.

Fait à Guédiawaye le 05 mars 2022

Pour le Comité d’initiative et d’éthique