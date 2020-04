Guerre contre le Covid-19 : Le Palais de la République doit être bunkérisé

Une partie de l’opinion n’avait pas été tendre avec le Président de la République, Macky Sall qui, alors que l’Etat du Sénégal est entré en pleine guerre contre le coronavirus, poursuivait les audiences avec des membres de la société. Au moment de l’entrée du Sénégal en guerre contre le coronavirus, tout le monde s’était félicité de la décision du Chef de l’Etat de consulter les leaders des partis de l’opposition parlementaire. C’est lorsque, le Chef de l’Etat Macky Sall a poursuivi les audiences avec d’autres composantes de la nation que certains s’en sont inquiétés.

En période de guerre, dans tout Etat, le chef est mis en confinement pour sa protection. Or, ce qui n’est guère le cas pour le Président de la République du Sénégal qui se trouve ainsi exposé au danger. D’autant que l’ennemi a été rendu dangereux, du fait qu’il est invisible et pernicieux. L’image avait choqué plus d’un, lorsque le Président de la République recevant au Palais de la République un marabout-politicien, ce dernier a refusé de se laver les mains, une fois sur les lieux, et est venu directement lui serrer la main. Une attitude qui n’offre pas le bon exemple aux Sénégalais à qui il est recommandé de se laver régulièrement les mains, et d’éviter de les tendre à d’autres.

Tout ceci pour dire l’importance qu’il y a de protéger le Président de la République et de bunkériser les Palais dans ce contexte de guerre contre le coronavirus. Le Palais est considéré comme une zone militaire. Et en cette période d’état d’urgence, il convient même d’envoyer au chômage, une partie du personnel pléthorique qui se trouve à la présidence de la République. La bonne part de ce personnel envoyé ainsi au chômage technique pourrait être remplacée par des militaires et gendarmes.

Il devra être ainsi durant tout le temps que durera la guerre contre le coronavirus que le Sénégal peut être sûr de gagner en commençant d’abord par protéger son « général » Macky Sall.

La rédaction de Xibaaru