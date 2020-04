A peine sorti de prison pour 60 délits, il agresse et vole une femme médecin

Aux environs de 3H30, une femme médecin, âgée de 36 ans, sortait de chez un patient lorsqu’elle a été abordée par un jeune homme de 22 ans. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à Villeurbanne, dans le Rhône.

Ce dernier, prétendant détenir une arme, a tenté de forcer la soignante à monter à bord de sa voiture estampillée « SOS Médecin ».

Mais la victime s’est débattu, a hurlé. Devant la détermination de la trentenaire, l’agresseur a préféré prendre la fuite à bord du véhicule de la soignante, dans laquelle il y avait du matériel médical, des ordonnances et des médicaments.

Une enquête a été ouverte et les forces de l’ordre ont retrouvé dans la journée du lendemain la trace du véhicule de la femme médecin à Saint-Etienne.

Les policiers ont planqué. Dans la soirée, l’agresseur et un autre homme ont été interpellés en train de monter dans le véhicule volé.

L’un des deux a été mis hors de cause, et l’agresseur de la femme médecin a été placé en garde à vue. Ce jeune homme, dont le casier judiciaire comporte pas moins de 60 délits, était sorti de prison il y a deux semaines.

Il a expliqué avoir volé la voiture pour rembourser une dette.