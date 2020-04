Il tue sa voisine enceinte et 4 personnes car ils réveillent son bébé

Anton Franchikov (photo gauche), un père de famille de 31 ans, était en congé paternité à son domicile et en avait assez du bruit que faisaient ses voisins devant son immeuble et qui avaient réveillé son nourrisson. Le drame s’est produit il y a quelques jours à Yelatma, en Russie.

Il a alors ouvert sa fenêtre et leur a crié de faire moins de bruit depuis son balcon car cela empêchait son bébé de s’endormir.

Puis il s’est saisi d’un fusil et est descendu en bas, avant d’abattre cinq personnes, une femme enceinte et son mari (photo droite), ainsi que trois autres jeunes hommes, tous âgés entre 22 et 31 ans.

Rien ne laissait présager un tel drame. Ce père de famille était totalement inconnu des services de police.

Svetlana, la femme du meurtrier âgée de 27 ans et médecin généraliste dans un hôpital local, a été interrogée par les enquêteurs.

Elle a expliqué que, au moment du drame, elle se trouvait dans la salle de bain et ne savait rien du drame qui se jouait à l’entrée de son immeuble.