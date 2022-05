Guissé accuse : « Les poiliticiens sont des criminels…Barth est un criminel »

Abdoulaye Mamadou Guissé est un Pikinois convaincu. Et il est offusqué par le décès de Kiné Gaye, gérante d’un multiservice à Pikine qui a été sauvement assassinée il y a trois jours sur son lieu de travail. Et dans une vidéo, Abdoulaye Mamadou, président de l’Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (OMART) et Président du parti le Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal (MCSS)/Fulla Ak Fayda, dénonce l’insécurité galopante au Sénégal mais il accuse les hommes politiques…Regardez la vidéo