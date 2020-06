Guy Marius : « Habrè n’est pas plus malade que Abdou Karim Guèye »

Guy Marius Sagna dans un entretien accordé au journal « L’Observateur » est revenu sur l’arrestation de l’activiste Abdou Karim Guèye. Le secrétaire administratif du Frapp/France Dégage averti sur l’état de santé Karim Xrum Xax. Il estime qu’Hissène Habré n’est pas plus malade que Abdou Karim Guéye.

« Abdou Karim Guèye et Nittu Dëgg Valeurs sont une cible pour l’Etat néocoloniale sous Macky Sall. Aussi, chaque occasion est bonne pour casser du Xrum Xax. Mon frère, ami et camarade Abdou Karim Guèye est malade, c’est un secret de polichinelle. Sa vie court un grave danger. Mais que cela soit clair, tout ce qui arrivera au résistant et patriote Xrum Xax sera de leur responsabilité. Et Macky Sall doit méditer sur les émeutes en cours aux États-Unis, après l’assassinat raciste de la Police héritière du Ku Klux Klan de l’Afro-américain Georges Floyd. Si jamais il devait arriver la plus petite chose au patriote Karim Xrum Xax, le Président Macky Sall le regretterait toute sa vie. C’est pourquoi, je lui conseille de le libérer.

Je lance un appel à tous les démocrates pour exiger sa libération dont l’emprisonnement est devenu ridicule, car il se battait pour la reprise des activités économiques, sociales et religieuses. Maintenant que les marchés et les mosquées sont ouverts, accédant ainsi aux revendications de Abdou Karim Guèye, pourquoi le garder en prison ? Et ce sont les mêmes qui emprisonnent injustement le citoyen Abdou Karim Guèye qui sont étonnés de voir des Sénégalais danser à l’annonce de la maladie de Aliou Sall, frère du Président !

Je lance aussi un appel à tous nos concitoyens de confession musulmane qui ont commencé à fréquenter notamment les mosquées depuis peu, qui ont prié dans les mosquées le jour de la Korité. Si cela a été possible, c’est grâce au sacrifice de gens comme Abdou Karim Guèye Xrum Xax. Ce ne serait pas juste de jouir de la liberté d’aller prier à la mosquée aujourd’hui et se taire pendant que les Abdou Karim Guèye qui ont arraché cette réouverture des mosquées sont en prison à cause de cette lutte. Hissène Habrè n’est pas plus malade que Abdou Karim Guèye. Pourquoi ce deux poids deux mesures ? Parce que Hissène Habrè garde le silence sur les affaires du Sénégal, et que Abdou Karim Guèye touche du doigt là où cela fait mal dans ce Sénégal néocolonial », prévient-il dans les colonnes du journal.