Guy Marius Sagna : « Les 7 100 FCfa donnés aux forces de défense sont une insulte… »

Dans un entretien accordé au journal « L’Observateur » est revenu sur l’affaire des primes donnés aux forces de défense et de sécurité. Guy Marius Sagna estime que 7100 FCfa en plus d’être une insulte, sont une incitation à la rackette.

« C’est encore le lieu de dénoncer vigoureusement les 7 100 FCfa donnés aux forces de défense et de sécurité qui, en plus d’être une insulte, sont une incitation, un encouragement fait aux forces de défense et de sécurité à soutirer, racketter les populations. Nous demandons à l’Etat d’avoir du respect pour nos policiers, gendarmes, militaires, agents des eaux et forêts, agents d’hygiène… Comment l’Etat peut-il augmenter le temps de travail de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, de les exposer au Coronavirus sans les mettre dans de bonnes conditions ? Voilà pourquoi, nos concitoyens en armes doivent utiliser leurs cartes de vote contre cette politique néocoloniale. », pense le secrétaire administratif du Frapp.

Pour Guy Marius Sagna, les violences policières sur la population civile est inconcevable. « Je lance aussi un appel à nos concitoyens en armes pour leur dire que leurs baïonnettes, leurs matraques, leurs grenades lacrymogènes, leur teaser doivent être intelligents. Nous défendrons leurs intérêts, mais nous ne pouvons cautionner les violences du genre de celles commises sur les membres de la famille Gningue, de Pape Sarr au Commissariat de Thiaroyen, de Seck Ndiaye, de Abdoulaye Timéra ou encore Elimane Touré. » peste-t-il