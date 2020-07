Guy Marius : « Nos terres, ils volent…nos Oryx, ils braconnent »

Les travailleurs de la Senelec qui ont fait face à la presse, ce vendredi pour dénoncer un certain nombre d’injustices dont ils sont victimes, comptent manifester devant la direction générale de la Senelec le mardi 14 juillet.

Guy Marius Sagna présent à ce point de presse dénonce : « Quand l’actuel directeur général est arrivé à la Senelec, il a fait embaucher son chauffeur qui conduisait pour lui lors de la dernière campagne électorale. Pendant ce temps, 189 pères, mères et soutiens de famille sont restés 39 mois sans salaire après avoir passé plus de 05 ans à la Senelec. La Senelec a organisé un concours à l’interne en 2017. Le jour du concours, il y avait des candidats qui n’ont jamais travaillé à la Senelec. Après le concours, certains qui étaient absents ont été recrutés sur la base d’un concours auquel ils n’ont pas participé ».

Selon le leader de Frapp, d’autres ont été recrutés au détriment de ces 189 travailleurs qui avaient de bien meilleures notes. « Ces travailleurs veulent manifester devant la direction générale de la Senelec le mardi 14 juillet à 08 h pour exiger la justice. Je demande au directeur général de la Senelec, à son ministre de tutelle monsieur Mactar Cissé et au président Macky Sall de corriger cela », interpelle l’activiste.

Qui rajoute : « Nos terres, ils volent. Nos ressources naturelles, ils accaparent. Nos deniers publics, ils détournent. Nos Oryx, ils braconnent. Nos emplois, ils nous arrachent pour leurs enfants, nièces, épouses, clientèles politiques… Cela ne peut plus continuer. Cela va s’arrêter ».