Guy Marius Sagna à Touba !

Guy Marius Sagna séjourne à Touba depuis hier mercredi. Le député, accompagné d’une délégation, mène des visites chez les familles des « détenus politiques », renseigne Seneweb. Mansour Faye, président de la commission d’organisation du parti dissous Pastef dans la capitale du mouridisme, est revenu sur le programme dénommé « le chemin de la libération » .

« Nous avons rencontré hier mercredi les membres des familles des détenus Bada Ndiaye, Fallou Diop, Ibrahima Guèye Nay Ler et Abdou Sylla. Nous étions ce jeudi chez Modou Touré, Gora Ka et Babacar Seye », a-t-il indiqué. Guy Marius Sagna et ses camarades ont, également, présenté leurs condoléances à la famille de Papito Kara et Bara Kaïré. Ce dernier a été tué à Dakar lors des manifestations. La délégation va terminer sa tournée chez Serigne Cheikh Ridial Seck à Darou Khoudoss.