Pape Sarr : « Le Conseil constitutionnel confirme l’incapacité des candidats et… »

Le Conseil Confirme l’incapacité des candidats et des soi disant experts du Gradec

Ce qui se joue à Ndoumbélane ces jours ci, dépasse de loin tout ce qu’on pouvait imaginer sur la nullité des candidats à la candidature pour cette élection présidentielle 2024. Gageons que tous les candidats qui se feront virer pour parrainage et autres non conformités, quelque soit la nature par ailleurs, sont autant de personnalités dont les organisations et coalitions ont fini de montrer leurs limites.

Pour être Président de notre cher pays, il faut faire le tour du Sénégal pour se faire connaître bien avant les échéances, pour être certain d’avoir des bases solides dans toutes les régions du Sénégal avant d’entamer une candidature. Sinon on montre au peuple son incapacité à résoudre, voire transcender cette complexité minime que constitue ce filtre dénommé parrainage, et qui nous permet bien d’assainir ces velléités populaires de quelques candidats en mal de pub qui souhaitent malgré tout exister et se faire connaître.

Ce n’est pas parce que la condition première pour une candidature c’est être sénégalais, avoir entre 35 et 70 ans, savoir lire et écrire dans la langue officielle, que n’importe quel gougnafier doit venir se présenter à ce peuple pour se déclarer candidat. Et ça le Gradec devrait avoir à cœur de le signifier dans un travail de sensibilisation, pour que nul n’ignore qu’en plus, il faut être de bonne vie et mœurs, avoir suffisamment les moyens de sa campagne et à minima en avoir un peu dans le ciboulot, et certainement bien jouir de ses facultés mentales (à ce stade, je n’ai plus aucun doute que certains candidats ne jouissent pas de toutes leurs facultés mentales). Or ce qui se passe depuis quelques jours avec ces vérifications de parrainage qui tournent au massacre montre à suffisance l’incapacité des groupes qui s’organisent pour nous diriger, à juste fabriquer des listes sans doublons respectant les formats de fichiers requis en restant conformes à ce fichier électoral. A ce niveau beaucoup de personnes confondent la liste électorale sur laquelle figurent tous les électeurs potentiels et le fichier électoral qui n’est que le fichier des dernières élections dans lequel bien sûr ne peut figurer un électeur disposant d’une carte d’identité CEDEAO en bonne et due forme avec un numéro d’électeur si le titulaire soit n’a jamais voté, ou si simplement par les jeux de révisions il ne se trouve pas dans le fichier à la bonne place. J’ai essayé de faire de la charité intellectuelle à ma façon après avoir soutenu un plus que frère dans ce combat, en partageant largement un fichier vidéo dans lequel j’explique ces principes simples qui semblent échapper complètement à nos pseudo experts électoraux qui crient à tue-tête leur désespoir de n’avoir aucune compréhension de ce qui se trame. Eux les experts électoraux autoproclamés n’en savent rien absolument rien et au lieu de se terrer à défaut de se taire ils ouvrent partout leurs maxillaires et se montrent tous très critiques vis-à-vis de ce conseil constitutionnel qui nous vaut autant de satisfaction. Ils se disent groupe de recherche, qu’ils nous disent ce qu’ils ont recherché, où, et pourquoi ils n’y comprennent rien alors que c’est si simple.

Ce conseil travaille avec un logiciel qui vaut pour tout le monde et j’entends malgré tout de mauvaises langues sans arguments nous dire que c’est encore la faute de Macky SALL qui décide qui passe le test et qui passe à la trappe. L’incompétence de la plupart des candidats à passer ce filtre des parrainages est une preuve, s’il fallait, de leur incompétence à gérer, encore mille ou million de fois plus complexe : La République du Sénégal !

Les gradeçus ou gradécevants nous tympanisent. Ils devraient tous la fermer et arrêter de nous pomper l’air comme le font la plupart des nombreux agglutinés dans des ONG et organisations farfelues dites de la société civile. Ces civil-opposants, vous l’aurez remarqué, sont tous marqués par une sorte de sonkocerkose qui a fini par révéler leur vraie nature.

Ndiaga Makhtar, « l’expert » qui réclame la marque déposée du tirage au sort pour le contrôle des parrainages, est d’habitude très discret. Que s’est-il passé pour qu’il devienne subitement très bruyant ? il semblerait, comme c’est arrivé à beaucoup d’autres ensorcelés, qu’il s’est laissé happer dans une sonkorisation aussi vile que pitoyable. Rien d’étonnant que son recours à la cour suprême soit irrecevable et débouté. Il dispute désormais la palme de l’inconséquence à Bougre d’âne.

Ce sont tous des anti Macky SALL, ce lion de Guédé venu par la grande porte qui s’apprête à y repasser pour sa sortie au grand jour non sans nous avoir indiqué le bon chemin pour arriver au bout du tunnel. Quelques oisifs errants mal en point et très souvent incapable de parrainage sans passer au rattrapage, nous bassinent de dette de l’Etat comme seul argument de renforcement de leur thèse economique anti régime et croient ainsi pouvoir freiner le chemin du candidat de BBY vers le coup KO inévitable. Ils ne savent pas que la dette est certainement le meilleur marqueur du travail en direction de l’émergence. Les USA sont bien la première puissance économique du monde mais aussi certainement le pays, ou l’un des pays les plus endettés du globe.

La dette quoique constituant un service lourd dans la marche du pays est soutenable et mon aîné le brillant, voire excellent ministre des finances et du budget nous en a fait la plus belle des démonstrations. Ces oisillons qui ont voulu tourner notre projection de budget en dérision se sont vite fait rabattre leur « sock-caquet » de populiste à la recherche de buzz. Macky est le meilleur et de loin le plus fort, parce qu’il a su mettre en relief de véritables experts comme Bosquier. Heureux qu’il ne parte pas en nous tournant définitivement le dos. Les sénégalais intelligents comprennent que le chemin vers l’émergence est loin d’être terminé et que nous devons protéger nos acquis et accélérer notre marche. Amadou BA a promis de faire encore plus fort parce qu’il a compris que nous devons tenir la promesse de 2035. Attention lui dirais-je, aux laudateurs et autres bras cassés qui font aussi légion dans BBY et surtout dans APR.

Quant au GRADEC, ses membres qui se font entendre par le bruit de leur carence devraient maintenant rentrer dans leur trou d’errance en attendant que le processus se termine. Je suis prêt à leur faire le cours sur ce qu’ils ont l’air de ne pas comprendre à ces parrainages. Il n’y a en vérité rien de complexe, il s’agit de trouver des parrains à présenter dans un tri Excel simple sans doublons et dont les numéros d’électeurs doivent figurer dans le fichier des dernières élections législatives. Ne pas comprendre ça, et ne pas avoir cette compétence à l’air des digital-natives c’est être inadapté et donc inapte à diriger ce pays.

Le plus malin des faiseurs de malin est sans doute le candidat Abdoulaye Tine, tellement assuré de ne jamais atteindre un parrainage même à 5000 parrains en tout, qu’il s’est réfugié derrière son palmarès d’avocat ayant gagné contre son pays à la Cedeao sur les parrainages. Selon lui, on devrait arrêter ce parrainage devenu illégal, et laisser compétir à cette élection plus de 260 candidats, Samba Yakatan compris.

Non Laye on ne peut admettre la candidature de tous les « Samba Soura Baali » et de toutes les « Farimata Bandakh » de Ndoumbélane. Une présidentielle doit rester sérieuse et solennelle, il faut arrêter de prendre les gens pour des canards sauvages.

A propos de nos Farimata Bandakh, Assome est déjà assommée et malgré ses vociférations, elle devra se résoudre à comprendre que même à Bessire elle est inéligible comme dirigeante. Et ce n’est pas mieux à Keur Massar où elle n’a rien pu faire aux locales.

Aux autres de la « troops », Aïda ma préférée pour son doux prénom, verra que se positionner politiquement comme maman d’un yakatan Kat ne fournit pas beaucoup de parrains et ne facilite pas les choses. Son chemin politique depuis fantômas est d’ailleurs trop tortueux pour être vendable même si elle passait le filtre.

Ma Yaye Boye Aminata TOURÉ, complètement perdue dans la tourmente, aura fort à faire pour passer les parrainages. Le peuple de Ndoumbélane ne comptabilise pas en positif son passage dans les officines des Nations Unies. Et puis elle a eu le malheur et la prouesse de dire à la fois c’est bon et c’est mauvais pour juger le même régime. Ce pays ne sait pas lire ni faire confiance à ces dames qui sortent ce genre de déclarations antinomiques.

Anta Déguène doit stresser au maximum, elle a l’avantage du digital plus à portée de main, mais elle ne comprend rien à la sociologie du pays. Ici tout le monde peut remplir un meeting et dire oui à l’argent, mais les vrais parrains et les véritables électeurs ne sont pas souvent acteurs de trop de bruits. Ils votent en silence et boivent leur thé, et ils font parfaitement la différence entre Yalla et Yally. Les succulents poulets de Baye Guinar Babacar Ngom et tous les billets de banques imaginables ne suffiront peut-être pas pour réussir l’épreuve.

Et si Rose Gyneco réussit à se remettre en selle ou si par extraordinaire notre chère professeur Amsatou Sow SIDIBE passe le test du parrainage (Pape Djibril FALL est passé avant elle, j’espère qu’il lui a rendu ses parrains avant), il sera très difficile à ce stade et à cette période qu’on ait une femme Présidente.

Notre chère et tendre Première Dame, Marième la gracieuse et certainement la plus belle, a tellement embaumé le palais de thiouray gongo paradisiaque que Dieu lui-même ne tolérerait pas qu’une autre femme y entre pour autre chose que la continuité. Or on ne peut diriger ce pays et gérer les senteurs d’ambiance du palais. Les femmes présidentes c’est pour plus tard je crois.

Qu’Allah continue de nous débarrasser des candidatures farfelues ! Amen

Merci Macky SALL ! Vive le Sénégal !

Pape SARR

Duc de Diapal