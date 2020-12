Guy Marius Sagna accuse l’Etat d’utiliser la Covid pour mater

COVID-19 : MESURES LIBERTICIDES DU GOUVERNEMENT: SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE SÉNÉGALAIS OPPRIMÉ, LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE…

par Guy Marius Sagna,

Le communiqué gouvernemental du 10 décembre 2020 sous la posture de « limiter la propagation de la covid 19 » rappelle fort justement la nécessité de porter le masque et de respecter les gestes barrières dans « les services de l’administration, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transports ».

Sans oublier tous les lieux et espaces publics comme l’école et l’université où nous devons tous respecter le port du masque et les gestes barrières, nous tenons à dénoncer « l’interdiction de tous types de rassemblements dans … les plages, les terrains de sport, les espaces publics et salles de spectacles ».

Ceux qui sont visés par les mesures anti covid, dans l’interdiction des rassemblements ce sont la paysannerie dépossédée de ces terres et de ses forages en lutte, les pêcheurs qui dénoncent les accords de pêche néocoloniaux, les travailleurs qui combattent les violations de leurs droits dans les entreprises, les jeunes diplômés qui se battent pour leur recrutement, les citoyens qui protègent leurs maisons des démolitions…

Ceux qui sont visés par les mesures anti covid sont les organisations comme le Front multi-lutte DOY NA et Noo Lank qui portent ces luttes du peuple sénégalais opprimé.

Il s’agit là d’une inacceptable instrumentalisation de la pandémie pour attenter aux libertés fondamentales des citoyens et aux lois qui confèrent aux citoyens des droits inaliénables.

Où sont donc passés les 1000 milliards de fonds covid devant servir à renforcer la santé publique, nourrir les populations et soutenir l’économie nationale ? Le personnel soignant, les élèves, étudiants et enseignants, les travailleurs, les forces de défense et de sécurité exposés qui font tourner notre économie doivent être les premiers bénéficiaires de dotation pour mener à bien leurs missions indispensables à la vie du peuple et du pays.

Au lieu « d’interdire » tout en culpabilisant les « populations », le gouvernement devrait interdire le corona-foncier, le patronat-virus, les démolitions de maisons, le paiement par les parents d’élèves de mensualités indues qui s’abattent sur les localités du pays, les travailleurs et les citoyens.

Personne n’est dupe, il s’agit tout simplement là d’un stratagème pour empêcher le peuple victime de manifester contre les bourreaux du gouvernement libéral néocolonial.

C’est pourquoi j’exprime toute ma solidarité à nos concitoyens chrétiens qui sont aussi victimes (communion, Noël…) et qui paient des pots que seul le gouvernement a cassé en privilègiant des institutions budgetivores (Hcct, Cese, Cndt, Hcds…) sur les priorités sanitaires, sociales, économiques…des populations.

Le gouvernement aurait pu insister sur les mesures barrières et doter les populations en masques barrières et solutions hydro-alcooliques en quantité suffisante.

Au fait, ils sont où les 10 millions de masques?