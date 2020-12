REWMI : Qui va à la chasse perd sa place…Une place à prendre !

Le Khalif général du parti Rewmi a choisi de déserter l’opposition pour le pouvoir. Décision inspirée d’un « Ndiguël » mais non moins stratégique. Après les gages des Tarikha et la caution Elyséenne, Idrissa Seck, en toutes responsabilité et culpabilité personnelles, a pris la voie de l’entrisme, stratégie politique chère aux trotskystes et qui consiste à faire entrer de manière concertée des membres d’une organisation militante (Rewmi) dans une autre organisation rivale (APR), voire dans l’appareil d’Etat.

Le trotskyste Mahmout Saleh, théoricien du « coup d’Etat rampant et debout », a donc changé son fusil d’épaule, pour initier une autre pensée tirée de ses annales classiques du Marxisme-Léninisme. S’agit-il d’une tactique de noyautage ou de liquidation de part et d’autre ? Seul l’avenir nous éclairera.

L’opposition devient ainsi et brutalement orpheline de son leader, mais n’est pas « réduite à sa plus simple expression », comme le prétendent les partisans du « Macky ». Par voie de conséquence, la désertion de Rewmi renforce un pôle politique qui tente de se regrouper pour élargir et occuper l’espace vide. Mais à y regarder de près, ce pôle s’apparente cependant à une constellation éparse et aux intérêts politiques divergents. Leur seule convergence se fait autour d’une conception commune : Le radicalisme face au pouvoir décrié et à liquider.

Cette bipolarité actuelle, pouvoir et opposition, préfigure une confrontation pleine d’incertitudes et de bouleversements fort préjudiciables aux intérêts des populations qui demandent désespérément que leurs préoccupations soient portées aux rangs d’objectifs prioritaires et fondamentaux.

L’alliance APR-Rewmi se fonde essentiellement sur des intérêts successoraux. D’un côté, l’absence d’un dauphin poids lourd crédible, la hantise de préserver les arrières d’un régime aux compromissions délictuelles diverses et avérées, en plus des incertitudes d’une tentative en 2024 d’une 3e candidature jugée périlleuse par l’Elysée, toutes raisons qui ont obligé Macky à négocier avec Idy de Rewmi pour un renvoi de l’ascenseur.

Mais cette nouvelle coalition « Benn Bokk Yapp-Bi » avec Rewmi présente tous les ingrédients d’un cocktail explosif. Si le positionnement libéral et l’étiquette d’enfants prodiges de Wade, leur sont communs, le choc des ambitions pourrait se révéler désastreux.

Macky et Idy de Rewmi ont très mal apprécié l’usure nocive du régime et la défiance graduelle du peuple à l’encontre du pouvoir actuel. Le syndrome « Ouattara » de la volte-face pourrait guetter et rattraper Macky, s’il s’avère que le joker Idy de Rewmi finit par être emporté par le rejet potentiellement expansif de l’opinion, parce que comptable du passif politico-social des deux mandats successifs de Macky. Hypothèse très plausible, car une lecture rétrospective des successions présidentielles au Sénégal, montre que l’alternance se passe toujours par l’opposition, exception faite du passage de relais Senghor-Abdou Diouf. Autre erreur stratégique de l’alliance « Mbourok-soow ».

Quant à la nouvelle vague « sonkoiste », résistera-t-elle au destin des vagues des houles de mer ? Le « tout autour de Sonko », un conglomérat de quarterons politiciens de tribord et de bâbord, réunis autour d’un « Mélenchon » sénégalais, sans socle de desseins communs, sans homogénéité, autre que l’ambition d’en découdre avec le même ennemi, ne présage rien de consistant ni de consolidant à l’avenir.

Des Khalifistes, d’éventuels Wade-karimistes dépités, de rewmistes déçus et autres cibles d’errants politiques, constituent un panier de crabes dans lequel le « tout autour de Sonko » deviendrait une sorte de triangle des Bermudes où « Tout est possible », y compris les mystères des illusionnistes. Dans ce cocktail explosif également, le choc des ambitions et la confrontation des leaderships (Khalifa, Sonko, ou Jotna) pourraient produire, comme des feux d’artifice, des éclatements après les scintillements. Là encore, la rétrospective de la politique sénégalaise montre que les « radicalistes » n’ont jamais été les maîtres du destin du pays.

N’oublions pas que le Sénégal a acquis son indépendance dans le compromis et le dialogue : Le Masla ! Il semble que véritablement l’âme du sénégalais ne soit pas révolutionnaire mais réside fondamentalement dans le clair-obscur de la spiritualité. Sonko veut renverser la table, avec toute la casse qui va avec. Il ne faudra pas compter sur les lobbies maraboutiques et affairistes franco-sénégalais, pour ramasser les verres cassés.

La CREI a causé plus de dégâts que de réparations. Les règlements de compte politiques en lieu et place des résolutions pragmatiques des difficultés inextricables des populations, doivent être révolus. L’option politique Sonko, antisystème dans le système, qui risque l’avortement en cours de gestation par incohérence et inconséquence politiques, n’est donc pas la panacée miraculeuse.

L’opposition a aujourd’hui, plus que jamais, besoin de sang neuf certes, mais sans impétuosité ni prétention démesurées. « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait et si maturité voulait… » : Cette maxime suffit à mieux exprimer ma pensée. Le sang neuf qu’il faudrait à l’opposition, c’est une doctrine ou une vision politique nouvelle, associant l’innovation et l’originalité avec l’efficacité éprouvée sous d’autres cieux. Il s’agirait de gouverner le pays avec les meilleurs des deux bords, en rompant avec les antagonismes Senghor-Dia, Abdou Diouf-Wade, Tanor-Niass, Wade-Idy, Macky-Sonko etc…

Rupture aussi avec les pratiques routinières néfastes du népotisme, du prébendisme, d’accaparement des richesses nationales, de strapontins offerts en récompense électorale, de pérennisation au pouvoir et autres facettes incongrues des « régneurs africains ». Une gouvernance moderniste, résolument transparente et avec un idéal de justice affirmatif.

Les deux piliers de cette doctrine seraient fondés sur deux viatiques à associer mais qui n’ont jamais été portés en exergue dans la mise en œuvre des politiques publiques : Le TRAVAIL et L’ETHIQUE. D’une part, le culte du travail et la ferme volonté politique de créer des emplois dans tous les secteurs de la vie socio-économique, pour résoudre la problématique récurrente et persistante du chômage de masses que vit le pays et qui touche sa jeunesse, principale force de sa population, obligée d’écumer les mers.

D’autre part, l’Ethique qui devrait « être adoptée par notre pays comme la mesure de toute chose » (Kéba Mbaye). Elle devrait être érigée en valeur cardinale ou religieuse dans l’exercice du pouvoir. Le sang neuf tel que précité, est seul à même de promouvoir et de pratiquer cet idéal politique.

Le social-libéralisme ou nouveau libéralisme en est le soubassement idéologique éprouvé en Allemagne, en Amérique du Nord et dans les pays scandinaves notamment. Mais également éprouvé en Malaisie ou en Indonésie, Pays plus en phase avec nos réalités socio-culturelles, en plus ou moins de réussite, sinon avec des succès probants de leur économie dans la voie de l’émergence.

Succès plus affirmés que dans les pays africains comparables. Le développement endogène par un patriotisme économique réaliste, en est la base programmatique. Les hommes et les femmes pour incarner, assumer et porter cet idéal politique, sont légion dans notre pays, en compétence comme en vertu et dignité, dans l’opposition comme dans le pouvoir. Abdourahmane Diouf, Déthié Fall, Thierno Bocoum, Cheikh Tidiane Dieye, Cheikh Bamba Dieye, Helène Tine, Mimi Touré etc… pour ne citer que quelques-uns qui pourraient constituer le pôle manquant à faire émerger dans l’opposition (BOKK LIGUEY SENEGAL).

Une place à prendre au Rewmi, la nature ayant horreur du vide. La question épineuse de la confrontation et du choc des ambitions pour camper le leadership, pourrait trouver sa solution par une innovation de taille dans l’espace politique sénégalais, vers une avancée démocratique majeure : L’instauration des primaires organisés par les sociétés civiles en charge de la définition des modalités techniques et de faisabilité, pour une légitimation nationale de ce pôle et de son leader.

En politique comme dans la vie, il n’y a que deux possibilités : Ou on rêve sa vie ou on accomplit ses rêves. Comme le disait si joliment Jim Morrison dans une de ses chansons : « Donnez-moi un rêve où vivre, parce que la réalité est en train de me tuer ».

Un pari à prendre et un défi à relever !

Chérif Ben Amar Ndiaye

cbandiaye@netcourrier.com