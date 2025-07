Sommet Espagne-Afrique : Mankeur Ndiaye rencontre Moubarak Lo

Du 6 au 8 juillet 2025, Madrid accueille le Sommet Espagne-Afrique, placé sous le thème « Working together through a strategic relationship ». Parmi les participants de marque figurent l’économiste sénégalais Moubarak Lô et Mme Suzi Carla Barboza, ancienne ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau.

Dans un tweet publié ce 6 juillet, Mankeur Ndiaye, ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, salue leur présence à cet événement d’envergure, qui vise à consolider les relations entre l’Espagne et le continent africain. Le sommet réunit des responsables politiques, des experts et des représentants du secteur privé pour discuter des enjeux communs et identifier des pistes de coopération durable dans les domaines économiques, sécuritaires, sociaux et environnementaux.

Ce forum stratégique confirme l’importance croissante du partenariat euro-africain dans un contexte mondial en pleine mutation.