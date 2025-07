Khadim Ba est prêt à transiger, selon…

Malgré le rejet pour la deuxième fois de sa demande de liberté provisoire par le juge du Pool judiciaire financier (PJF), Khadim Bâ reste disposé à transiger, selon son avocat, Me Djiby Diallo. Interrogé par L’Observateur et repris par Seneweb, ce dernier précise qu’une proposition de transaction est actuellement entre les mains du directeur général des Douanes, en attente de validation par les plus hautes autorités de l’État.

La robe noire n’a pas manqué d’exprimer son indignation face à la situation de son client : « La vraie question est de savoir pourquoi l’administrateur de société Khadim Bâ est toujours maintenu en détention. Et on ose dire qu’il n’y a pas une volonté manifeste de ne pas le libérer… »

Poursuivant, il est revenu sur les premières démarches entamées par la défense : « Dès le départ, Me Seydou Diagne, représentant du pool d’avocats, avait proposé une transaction avant même la transmission du dossier au juge d’instruction. Mais à l’époque, cette transaction avait été refusée. »

Par la suite, une nouvelle offre a été formulée et acceptée, conditionnée toutefois à un feu vert politique : « La Douane nous avait demandé d’attendre l’aval de la hiérarchie, car ce dossier est suivi de très près au sommet de l’État. »

L’avocat insiste également sur le caractère favorable du rapport d’expertise produit par le cabinet Cecogex, désigné par le juge lui-même, mais étonnamment ignoré dans la dernière ordonnance de rejet :

« Il n’existe aucun document dans le dossier prouvant que Khadim Bâ aurait transféré une dette à l’État du Sénégal. En réalité, c’est l’État qui s’est substitué à ses dettes vis-à-vis des banques. Nous demandons à l’État de nous régler ce qu’il nous doit, et nous paierons les banques. »

Il poursuit : « Le rapport Cecogex, pourtant commandé par le juge, n’a même pas été mentionné dans l’ordonnance de rejet. Ce document suffit pourtant à démontrer que les procès-verbaux de la Douane sont erronés. »

Le rapport affirme en effet que Khadim Bâ n’est pas importateur et que les véritables importateurs (Total, Touba Oil, SAR…) ont déjà réglé la totalité des droits de douane, remettant ainsi en cause les fondements mêmes des poursuites.

Concernant l’option de transaction financière, Me Diallo estime qu’il s’agit de la voie la plus raisonnable : « Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès. »

Il cite même un précédent : « Un ressortissant tchèque poursuivi pour une infraction douanière estimée à 300 milliards de francs CFA a transigé à seulement 30 millions avant d’être libéré. Si on nous accorde la même faveur, nous sommes prêts à transiger. »

L’avocat dénonce une injustice flagrante, en contradiction avec les engagements politiques du pouvoir actuel : « Lors de la campagne, les autorités nous avaient promis équité et justice. Aujourd’hui, Khadim Bâ est victime d’une injustice inqualifiable. »

Selon lui, la défense a fait une proposition concrète, acceptée par la Douane : « Nous avons formulé une offre, la Douane nous a fait une contre-proposition que nous avons acceptée. Mieux encore, nous avons émis des chèques certifiés. On nous a demandé deux (2) milliards FCFA, avec possibilité de moratoire. »

Enfin, Me Diallo est revenu sur les conventions de substitution signées entre l’État et les banques BNDE et Coris Bank, à l’insu de son client : « Khadim Bâ n’était pas informé lors de la signature. La BNDE lui a par la suite confirmé que l’État avait payé sa dette. Mais Coris Bank, elle, ne nous a jamais informés, et a voulu poursuivre Khadim Bâ en tant que caution, alors que la dette avait déjà été réglée. »

Il conclut sur une accusation grave : « C’est une escroquerie. Nous avons lancé une citation directe contre Coris Bank et tous les responsables concernés. Non seulement elle a été payée, mais elle a osé se constituer partie civile et nous poursuivre devant les juridictions commerciales et d’appel pour une créance déjà apurée par l’État. »