Mahmout Saleh crée le monstre…la « TFR » pour contrôler TOUT

« Task force républicaine » L’autre grand complot de Mahmout Saleh pour contrôler l’APR

Le très controversé nouveau directeur de cabinet du Chef de l’Etat Macky Sall devient de plus en plus au centre de toutes les polémiques au sein de la République. Son nom est cité à travers tous les complots les plus sales qui se déroulent au Sénégal. Lorsqu’il a fallu mener toute une campagne de dénigrement à l’endroit de collaborateurs présentés comme étant fidèles et loyaux du Chef de l’Etat, comme Aminata (Mimi) Touré, Mohammad Boune Abdallah Dionne, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Mouhamadou Makhtar Cissé, Oumar Youm, il a été présenté comme étant celui ayant tout orchestré tout en restant dans l’ombre.

Son passé de militant trotskyste ne plaide nullement en sa faveur. Les Trotskystes étant présentés comme étant de grands comploteurs dans l’histoire du mouvement communiste dans l’humanité. Mahmout Saleh, après avoir réussi à se débarrasser de tous ces collaborateurs présentés comme fidèles et loyaux du Chef de l’Etat Macky Sall, se trouve bombardé directeur de cabinet de ce dernier.

Une nomination qui fait grands bruits. Mahmout Saleh n’aurait pas les diplômes requis pour être fonctionnaire de la hiérarchie A afin de pouvoir occuper ce poste. Malgré les défis qui lui sont lancés, de brandir ses diplômes pour démontrer qu’il mérite ce poste de directeur de cabinet du Chef de l’Etat, il répugne à s’exécuter. Même le Chef de cabinet du Chef de l’Etat, le ministre Mame Mbaye Niang qui avait été présenté comme son bras armé dans son complot de séparer le Président Macky Sall de certains de ses collaborateurs, le met au défi de montrer ses diplômes.

Malgré toute la controverse autour de son personnage, Mahmout Saleh continue toujours de comploter dans la République. Il est indiqué la mise en place d’une équipe dénommée la « Task force républicaine » (TFR) dont le concepteur n’est personne d’autre que le célébrissime… Mahmout Saleh. Excusez du peu, si les plus grands ténors de l’APR qui étaient toujours sur les plateaux n’y sont pas présents ! C’est Mahmout Saleh qui décide de tout, alors que lui-même n’ose se confronter aux grands ténors de l’opposition dans des débats télévisés.

Avec la TFR, Mahmout Saleh étend ses tentacules. Cette Task Force Républicaine est une véritable discrimination au sein de l’Alliance pour la République (APR). Au sein de cette TFR, l’on ne retrouve que 7 ministres, 3 députés et 20 directeurs généraux, selon le bon vouloir de Mahmout Saleh qui décide de tout maintenant au Sénégal. Car, avec sa TFR, Mahmout Saleh vient de créer au sein de l’APR, le véritable gouvernement de Macky Sall. Car, dorénavant la Convergence des cadres de l’APR, la Convergence des jeunesses républicaines (COJER), la cellule de communication du Palais et celle du gouvernement ne pourront plus parler sans l’avis de la TFR et son concepteur…Mahmout Saleh.

La rédaction de Xibaaru