Le Badminton s’installe à Saint-Louis

Selon Monsieur Antoine Diandy, président de ladite structure, ce stage entre en droite ligne dans le programme de la fédération mondiale de Badminton et se la confédération Africaine de Badminton. Un programme dénommé Shuttle Times.

Une activité établie en trois phases avec une première formation des tuteurs à Dakar, une deuxième qui a concernant enseignants et enfin la troisième phase à Saint-Louis.

L’objectif visé est la vulgarisation de cette discipline qui est pratique au Sénégal depuis plus de 10 ans mais aussi et surtout de permettre à tous les enfants du pays de pouvoir jouer.

A noter aussi que cette discipline est côtee au niveau olympique et se joue dans des conditions simples et souples avec un filet, un volant et des raquettes.