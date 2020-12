Assemblée : Cheikh Bara Dolly demande à Mansour Faye de dire la vérité à…

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye était, hier, à l’Assemblée nationale pour défendre son budget 2021. Une occasion que les parlementaires ont saisie pour l’interpeller sur le retard constaté pour le démarrage du TER. Le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie en a profité pour railler le ministre.

« Votre vision ne dépasse pas Diamniadio. Vous avez dépensé plus de 700 milliards F Cfa sur le Train express régional qui peine toujours à être opérationnel. Actuellement il y a un chômage endémique des jeunes et on peut utiliser cette manne financière pour créer des emplois afin d’éviter l’émigration clandestine. Plus de 700 milliards sans rien réaliser et je ne pense pas que vous allez continuer les travaux parce que vous avez des problèmes de fonds. Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais », regrette Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, président du groupe parlementaire Liberté et démocratie.