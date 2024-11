Guy Marius Sagna : « Les Sénégalais ont choisi le Jub, Jubal, Jubbanti »

Au lendemain des élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre dont les tendances donnent largement victoire à la coalition Pastef, Guy Marius Sagna félicite le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique.

Voici l’intégralité de son post sur Facebook :

Félicitations au peuple sénégalais !

Hier jour des élections législatives, les sénégalais.e.s ont voté. Aujourd’hui, les sénégalais.e.s sont retourné.e.s à leurs activités. C’est le Sénégal qui gagne.

Les sénégalais.e.s ont choisi majoritairement, massivement le Jub, Jubal, Jubbanti et l’option résolue d’aller vers un Sénégal souverain, juste et prospère.

Le système néocolonial, parasitaire, anti-démocratique et anti-populaire – même s’il tient encore debout – a été davantage affaibli. Bravo au peuple sénégalais!

Félicitations aux sénégalais.e.s du département de Ziguinchor pour leur importante contribution à cet affaiblissement du système néocolonial. Vous avez décidé de m’envoyer à nouveau à l’Assemblée nationale.

Je mesure pleinement la lourdeur de la charge. Toutes ces décennies que je vous écoute, que j’essaie de mieux vous comprendre seront mises à profit pour mieux et davantage vous servir pendant cette 15e législature.

Good job aux patriotes de Ziguinchor, jeunes et adultes, femmes et hommes. Vous avez été la cheville ouvrière de notre campagne électorale ! Vos énormes efforts dépensés sans compter ne seront pas vains et vous savez pouvoir compter sur moi pour n’avoir jamais à rougir de notre posture à l’Assemblée nationale.

Merci à vous toutes et à vous tous pour les encouragements et les soutiens ! J’ai compris votre message : continuer à servir exclusivement le peuple sénégalais. Cela sera.