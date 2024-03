Guy Marius Sagna sur l’amnistie : « Macky Sall veut se protéger… »

Guy Marius Sagna a pris la parole ce mercredi à l’Assemblée nationale lors de la séance plénière concernant le vote de la loi d’amnistie. Il a pointé du doigt le président Macky Sall. « Madame le ministre, je veux que vous disiez aux Sénégalais que si Macky Sall veut libérer les détenus politiques, il peut abandonner les charges. Je veux que vous disiez aux Sénégalais que si Macky Sall veut libérer le président Ousmane Sonko, injustement emprisonné, qu’il peut abandonner les charges », a déclaré le parlementaire dans son propos repris par Senenews.

Guy Marius Sagna de poursuivre : « Si Macky Sall n’a pas choisi l’abandon des poursuites et la modification de l’article L57 du code électoral et qu’il a choisi la loi d’amnistie, c’est parce qu’il est le parrain des tortionnaires. Il est le parrain des assassins. Même son fils, (ndlr : Amadou Sall) est cité comme recruteur de nervis […] avec la loi d’amnistie, Macky Sall veut se protéger et cherche à prétexter cela en s’adossant sur Pastef et Ousmane Sonko […] ce n’est pas une amnistie mais une amnésie »