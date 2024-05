Domaine public maritime : Le Premier ministre suspend les travaux de construction et…(documents)

Le Premier ministre a sorti, hier lundi, un arrêté portant création d’une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine public maritime (DPM) dans la région de Dakar. Ousmane Sonko a également suspendu toutes les constructions et les autres travaux sur les anciennes dépendances du DPM à Dakar, pour un délai de deux mois, à compter du 13 mai 2024.